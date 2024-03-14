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Все в огне, есть погибшие и пострадавшие: "шахед" попал в жилой дом в Винницкой области

Ангелина Подвысоцкая
14 марта 2024, 23:02обновлено 15 марта, 00:01
В результате "прилета" по жилому дому пострадали минимум три человека.
Все в огне, есть погибшие и пострадавшие: 'шахед' попал в жилой дом в Винницкой области
Россияне ударили "шахедом" по жилому дому в Винницкой области / Коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, ГСЧС

Российские оккупанты атаковали Украину "шахедами". Часть из них полетела в Винницкую область. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

прилет в Винницкой области
Россияне ударили "шахедом" по жилому дому в Винницкой области / фото: скриншот

В Винницкой области раздались мощные взрывы. Один из беспилотников ударил по жилому дому, там вспыхнул очень сильный пожар. Об этом сообщает председатель Винницкой ОГА Сергей Борзов.

На место попадания прибыли все соответствующие службы. В результате атаки российского беспилотника пострадали по меньшей мере 4 человека, их госпитализировали. Известно также об одном погибшем.

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"Просьба не пренебрегать сигналами воздушной тревоги! До отбоя всем находиться в безопасных местах. Берегите себя и своих близких!" - написал Борзов.

  • РФ ударила "шахедом" по дому в Винницкой области
    РФ ударила "шахедом" по дому в Винницкой области фото: Суспільне
  • РФ ударила "шахедом" по дому в Винницкой области
    РФ ударила "шахедом" по дому в Винницкой области фото: Суспільне
  • РФ ударила "шахедом" по дому в Винницкой области
    РФ ударила "шахедом" по дому в Винницкой области фото: Суспільне
  • РФ ударила "шахедом" по дому в Винницкой области
    РФ ударила "шахедом" по дому в Винницкой области фото: Суспільне

Что такое дрон Shahed

Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

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Что такое дрон Shahed / Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине

Ранее сообщалось, что РФ обстреляла Донецкую область. Оккупанты совершили артиллерийский обстрел и удар БПЛА в Донецкой области, в Херсоне ударили авиабомбой по дому.

Напомним, ранее российские войска атаковали Украину, используя 37 БПЛА типа "Shahed", одну зенитную управляемую ракету С-300 и две управляемые авиационные ракеты Х-59. Средства противовоздушной обороны Украины сбили 33 российских дрона.

Как сообщал Главред, ранее оккупанты атаковали Харьковскую область, осуществив удары из систем реактивного залпового огня по городу Купянск. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что в результате атаки погибли двое гражданских лиц - мужчина и женщина.

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Все в огне, есть погибшие и пострадавшие: "шахед" попал в жилой дом в Винницкой области

Все в огне, есть погибшие и пострадавшие: "шахед" попал в жилой дом в Винницкой области

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