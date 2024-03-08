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РФ нанесла массированный удар по Украине ракетами и "Шахедами": детали обстрела

Юрий Берендий
8 марта 2024, 08:16
Россияне атаковали Украину беспилотниками типа "Шахед" и ракетами с территории временно оккупированного Крыма.
РФ нанесла массированный удар по Украине ракетами и 'Шахедами': детали обстрела
Масштабные взрывы раздавались в 5 областях Украины / Коллаж Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

В ночь на 8 марта российские войска снова атаковали Украину, с применением 37 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) типа "Shahed", одну зенитную управляемую ракету С-300, две управляемые авиационные ракеты Х-59. Средства противовоздушной обороны Украины сбили 33 ударных БпЛА типа "Shahed". Об этом говорится в отчете Воздушных сил ВС Украины.

Там отметили, что пуски осуществлялись из района Балаклавы во временно оккупированном Крыму. Для отражения воздушного нападения были задействованы зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, мобильные огневые группы, Силы обороны Украины и средства радиоэлектронной борьбы.

"В результате боевой работы сбито 33 "Шахеды" в пределах Кировоградской, Одесской, Херсонской, Николаевской и Харьковской областей", - говорится в сообщении Воздушных сил ВС Украины.

видео дня
РФ нанесла массированный удар по Украине ракетами и 'Шахедами': детали обстрела
Что известно о БпЛА типа "Шахед" / Инфографика: Главред

Что такое дрон Shahed

Самолет-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полета до 2000 км (по другим данным 1000 км). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются во время ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

Удары по Украине

Напомним, как ранее сообщал Главред, 7 марта россияне атаковали Сумщину ракетами. Информацию об этом обнародовала Сумская ОГА.

В результате ракетного удара по Сумам есть погибшие и раненые, сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении.

Американские представители прокомментировали ракетный удар РФ по Одессе, который произошел во время визита президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса. Это событие является еще одним доказательством необходимости усиления противовоздушной обороны для Украины.

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