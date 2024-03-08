Позволил Путину делать все что угодно: Байден жестко ответил Трампу

Байден раскритиковал президента США Дональда Трампа и отметил его словами относительно действий России и ее президента опасными и неприемлемыми.

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Байден ответил Трампу на его скандальные заявления по России и Путину/ Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Президент США Джо Байден ответил на заявления Трампа относительно российской агрессии против Украины и его позицию относительно военных преступлений Путина и России. Соответствующее заявление президент США сделал во время обращения к Конгрессу.

"Сегодня перед нами стоит беспрецедентный момент. С тех времен, когда был Линкольн и гражданская война, не было таких ударов по демократии и свободе по всему миру. Путинская Россия напала на Украину... Если кто-то считает, что Путин остановится в Украине, он ошибается", - заявил Джо Байден.

Президент США также вспомнил слова республиканца Рональда Рейгана, обвинив своего политического оппонента Дональда Трампа в потакании решениям российского диктатора Владимира Путина.

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"Не так давно президент республиканец Рональд Рейган громко заявил: господин Горбачев, разрушьте эту стену (Берлинскую - ред.). Теперь мой предшественник, бывший президент-республиканец (Дональд Трамп-ред.), говорит Путину, цитирую: "Делай все что хочешь". Это цитата. Бывший американский президент действительно сказал это, склонившись перед российским лидером. Это возмутительно, это опасно, это неприемлемо", - сказал президент США Джо Байден в обращении к Конгрессу.

Приостановление военной помощи США для Украины - история вопроса 6 декабря 2023 года законопроект, который был подан президентом США Джо Байденом, и включал помощь Украине, не прошел процедурного голосования в Сенате США. Республиканцы в Палате представителей отказались голосовать, требуя сначала рассмотреть предложенные ими меры по защите границы с Мексикой и изменения в миграционное законодательство. Это привело к остановке поддержки Украины Соединенными Штатами Америки. Законопрект Джо Байдена предусматривает предусматривает более 60 миллиардов долларов помощи Украине, 14 миллиардов долларов Израилю и 4,83 миллиарда долларов на поддержку партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе, включая Тайвань, для сдерживания агрессии со стороны Китая.

Помощь США для Украины

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент США Джо Байден подчеркнул, что обеспечение поддержки и предоставление необходимого вооружения может помочь Украине остановить агрессию со стороны России.

Администрация президента США Джо Байдена изучает возможность использования около 200 миллионов долларов из финансирования армии США для оказания немедленной поддержки Украине, поскольку больший пакет помощи остается заблокированным в Конгрессе. Об этом сообщает Bloomberg.

По словам советника Белого дома по национальной безопасности Джона Кирби, США изучают "другие возможности" помощи ВСУ.

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