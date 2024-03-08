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Пехоту уничтожают массово: в ВСУ рассказали о "мясных штурмах" на Запорожье

Руслана Заклинская
8 марта 2024, 03:42
Россияне несут потери и отправляют на фронт неслаженный и хуже подготовленный резерв, который ВСУ быстро выбивают, сказал Лиховий.
Пехоту уничтожают массово: в ВСУ рассказали о 'мясных штурмах' на Запорожье
Оккупанты хотят "срезать" Роботинское выступление до выборов в России / Коллаж: Главред, фото: 35 отдельная бригада морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

На Ореховском направлении российские оккупанты активизировались. В предыдущие несколько недель войска РФ или вообще не совершали штурмов, или несколько в день, однако вчера ВСУ отбили 16 вражеских атак. Об этом рассказал представитель ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховий в эфире телемарафона.

Спикер отметил, что эта ситуация напоминает события 17 февраля этого года, когда россияне попытались атаковать Роботинский выступ. Тогда захватчики пошли в атаку значительными силами, с несколькими десятками бронетехники, танков и значительным количеством пехоты, но их разбили.

"Пехота уничтожена, несколько десятков бронемашин также были уничтожены или поражены. Примерно тот же (сценарий - ред.) происходил вчера и сегодня на Роботинском выступлении. Который россияне сейчас почти очевидно хотят "срезать" и как-то вернуть, отбить до президентских выборов в России. Потому что для них это вероятно имиджевый момент, потому что эта территория была освобождена и деоккупирована во время освободительной летней кампании ВСУ 2023 года. ", - подчеркнул Лиховий.

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По его словам, россияне на этом направлении сосредотачивают значительные силы, но им это не удается достичь успеха - врага уничтожают. За вчерашние сутки ВСУ ликвидировали 389 оккупантов, еще три человека взяли в плен, также уничтожили большое количество техники.

Лиховий добавил, что россияне несут потери и отправляют на ротацию новые части из России, но это не приводит к изменению общей численности вражеского контингента. Тот резерв, который приходит на замену, он чаще всего неслаженный и хуже подготовлен. По его словам, большое количество оккупантов рассредотачивается по степной территории на Запорожском направлении, поэтому враг не может давить на одном участке.

"Они несколькими штурмовыми группами и отрядами атакуют, иногда численность увеличивают, иногда уменьшают. Но, поскольку эти вражеские войска истощаются и уничтожаются, то россияне эти подразделения отводят на ротацию и восстановление. Вместо них приходят новые... С одной стороны - это минус, что приходят свежие силы противника, а с другой - это свидетельство того, что мы выбиваем российский личный состав и выбиваем резервы. Поэтому, когда они попадают под обстрелы, если их хорошо поразить, то они паникуют и убегают", - добавил представитель ОСУВ "Таврия".

Лиховий также назвал попытки оккупантов на Запорожском направлении "колымажными мясными штурмами". Там россияне используют квадроциклы для быстрого передвижения, поскольку их тяжелая техника была повреждена или уничтожена.

"Не только потому, что это быстрое средство передвижения, но, в том числе, из-за того, что у них выбиты танки, бронемашины и у них уже не остается много техники. Поэтому они готовы использовать квадроциклы. В общем, количество уничтоженных квадроциклов доходит до нескольких десятков за последние пару недель. Эти машины горят и поражаются противотанковыми средствами поражения так же, как и остальная российская техника, конечно вместе с экипажем", - отметил он.

Кто такой Дмитрий Лиховий

Лиховий Дмитрий - украинский журналист, общественный деятель, поэт, военнослужащий, участник войны с Россией. Главный редактор интернет-издания "Новинарня". Более 20 лет работал заместителем главного редактора ежедневной газеты "Украина молодая" (1996-2015). С декабря 2023 года - капитан, спикер Генерального штаба ВСУ, сообщает Википедия.

Война в Украине

Напомним, на Авдеевском направлении украинским войскам удалось стабилизировать ситуацию. Российские оккупанты отводят свои войска от Авдеевки и перебрасывают их на другое направление, в частности, в сторону Марьинки и населенного пункта Курахово.

Также в Харьковской области в результате обстрелов на фронте начнут принудительную эвакуацию детей и их родителей из 18-ти населенных пунктов. Решение об этом принял Совет обороны области из-за обострения ситуации на Купянском направлении.

Как сообщал Главред, оборонительные сооружения на правом берегу Днепра в Херсонской области выполнены так, что российская армия не имеет возможности даже приблизиться к ним. Поэтому, по словам Гуменюк, враг пытается уничтожить оборонительные сооружения контрбатарейным способом.

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война в Украине война России и Украины
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