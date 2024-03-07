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Ситуация обостряется: на Харьковщине будут принудительно эвакуировать детей

Ангелина Подвысоцкая
7 марта 2024, 19:49обновлено 7 марта, 20:37
Российские оккупанты усиливают обстрелы, из-за чего жизнь украинцев находится под угрозой.
эвакуация
Из населенных пунктов Харьковщины будут вывозить детей с родителями / Коллаж: Главред, фото: МВД Украины

В Харьковской области принудительно будут вывозить детей и родителей из многих населенных пунктов. Такое решение приняли из-за ситуации на Купянском направлении фронта. Об этом заявил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Вывозить детей будут из 18-ти населенных пунктов Великобурлукской и Ольховатской территориальных громад. Российские оккупанты усиливают там обстрелы.

"Совет обороны Харьковской области поддержал проведение обязательной эвакуации в принудительный способ детей с их родителями, или лицами, которые их заменяют, или другими законными представителями ... Должны максимально обезопасить семьи с детьми от российского террора гражданского населения Харьковщины", - говорит Синегубов.

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На территории этих двух громад проживает 161 ребенок. Также на Харьковщине будут проводить обязательную эвакуацию жителей 57 населенных пунктов.

Людям, которых будут эвакуировать, обещают предоставить временное жилье. Получить такое жилье можно будет и в других областях, дорога туда будет бесплатная.

Что известно о Купянске

Административный центр Купянского района Харьковской области. Второй крупнейший железнодорожный узел Харьковской области. Также является крупным узлом автомобильных дорог. 27 февраля 2022 года, во время российского вторжения, российские войска оккупировали Купянск. 10 сентября 2022 года город был освобожден от российских оккупантов, пишет Википедия.

Ситуация вокруг Купянска

Ранее сообщалось о том, что оккупанты стянули сотни танков для наступления на Купянск. На участке Купянского направления речь идет о 42 тысячах российских военных, которые готовы к наступлению.

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский посетил передовые позиции ВСУ под Купянском. Президент заслушал доклад командира 14-й бригады об оперативной ситуации на фронте.

В СНБО предупредили об угрозах на Купянском направлении. Лейтенант ВСУ Андрей Коваленко сообщил, что Россия действительно концентрирует значительные военные силы в районе Купянска. Он также отметил, что Запад должен понять серьезность ситуации на фронте.

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