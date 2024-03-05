Били ракетами по Украине: Международный суд выдал ордер на арест двух командующих РФ

Генарал-лейтенант Сергей Кобылаш и адмирал Виктор Соколов командовали ракетными атаками по объектам энергетики в Украине.

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Международный суд выдал ордер на арест российских командующих / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Википедия

Международный уголовный суд выдал ордер на арест двух российских командующих. Силы российских оккупантов под их командованием осуществляли ракетные удары по украинской электрической инфраструктуре. Об этом сообщает МУС.

Речь идет о командующем Дальней авиации РФ генерал-лейтенанте Сергее Кобылаше и командующем Черноморским флотом РФ адмирале Викторе Соколове. Палата предварительного производства признала доказательства, указывающие на то, что именно эти командующие несут ответственность за ракетные удары по украинской электрической инфраструктуре с 10 октября 2022 года до 9 марта 2023 года.

Кто такой Сергей Кобылаш? Сергей Кобылаш - российский военачальник, командующий дальней авиацией РФ. Генерал-лейтенант родился в Одессе в 1965 году. Участвовал в Первой и Второй чеченских войнах, российско-грузинской войне, войне в Сирии и во вторжении РФ в Украину. видео дня Под руководством Кобылаша российские оккупанты осуществляли ковровую бомбардировку Мариуполя тяжелыми бомбардировщиками. Это привело к значительным разрушениям гражданской инфраструктуры и жертвам среди мирного населения. Он ответственен за массированные удары крыльями ракетами по украинским городам и объектам инфраструктуры. Об этом пишет Википедия.

Кобылаша и Соколова обвиняют в военных преступлениях - нападении на гражданские объекты и причинении чрезмерного случайного вреда гражданским лицам или повреждении гражданских объектов. Также им вменяют преступление против человечности.

Кто такой Виктор Соколов? Виктор Соколов - российский адмирал, командующий Черноморским флотом РФ. Он родился в Молдавской ССР в 1962 году. Соколов участвовал в войне РФ против Украины. В Сети появилась информация о том, что Виктор Соколов якобы мог быть ликвидирован 22 сентября 2023 года в результате ракетного удара по зданию штаба Черноморского флота РФ с использованием ракет Storm Shadow. 27 сентября кремлевские пропагандисты начали распространять слухи, что Соколов вступил в сговор с ССО ВСУ для уничтожения своего штаба. По данным Пентагона, подтверждений или опровержений данных о возможной гибели по состоянию на 29 сентября не было. Об этом пишет Википедия.

Удар РФ по дому в Одессе 2 марта - что известно

Напомним, что ночью на 2 марта Россия осуществила удар по многоэтажке в Одессе. Погибли и пострадали люди. Один из дронов во время маневров среди жилых кварталов Одессы попал в девятиэтажный жилой дом.

Начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк сообщила, что спасатели уже более суток проводят поисково-спасательные работы на месте попадания российского дрона в дом. Гуменюк отметила, что сейчас эксперты анализируют ситуацию и оценивают ущерб.

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Вечером 3 марта спасатели закончили поисковые работы. Последними из-под завалов достали тела брата и сестры - 10-летнего Сергея и 8-летней Златы. Тела их родителей и 7-месячной сестрички были найдены утром того дня.

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Что такое дрон Shahed / Коллаж Главреда

Что такое дрон Shahed Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

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