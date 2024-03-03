В Одессе внезапно возросло количество погибших: из-под завалов достали тела детей

Количество погибших в результате удара российского беспилотника возросло до 12-ти.

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В Одессе россияне убили 10-летнего мальчика / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС

В Одессе спасатели продолжают разбирать завалы разрушенного многоэтажного дома. Количество погибших в результате российской атаки внезапно увеличилось. Об этом заявил председатель Одесской ОГА Олег Кипер.

Из-под завалов достали тело мальчика. Сергею было всего 10 лет.

"Только что под завалами спасатели нашли погибшего в результате российской атаки мальчика. Сергею было 10 лет... Искренние соболезнования родным и близким", - написал Кипер.

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Вскоре стало известно о том, что спасатели нашли тело и сестрички Сергея. Маленькой Злате было 8 лет.

"Еще один погибший ребенок - девочка Злата. Ей было 8 лет. Спасатели сейчас деблокируют их с братиком Сергеем тела. Неописуемое ужасное горе для Одесской области и всей Украины. Россия - страна-террорист", - написал Кипер.

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