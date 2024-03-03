Выжил только один ребенок из четырех: в Одессе погибла целая семья военных

РФ убила супругов военных, их семимесячную дочь и еще двух детей женщины от предыдущего брака.

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В Одессе погибла семья военных вместе с детьми / Коллаж: Главред, фото: Фемистокл Афинский/Facebook, ГСЧС

Российские оккупанты атаковали дронами Одессу. Под удар попал многоэтажный дом. Этим ударом россияне убили целую семью украинских военных. 2 марта погибли Олег и Татьяна Кравец, а также их дети. Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на близких друзей семьи.

Олег и Татьяна были военными и познакомились на службе. В то время у женщины было трое детей от предыдущего брака - Злата, Сергей и Владислав. Еще в 2014 году мужчина потерял на войне своего брата Евгения и остался единственным у родителей.

"Он лучший друг моего мужа Виталика. Они служили вместе. Он только сейчас поздравлял его с Днем рождения. Отец Олега также военнослужащий. Женя погиб десять лет назад, 27 лет ему было. Так жаль. Очень хорошая семья", - рассказала подруга семьи Любовь.

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В 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригаде отметили, что полковник Олег Кравец был бывшим заместителем командира бригады по морально-психологическому обеспечению. Его жена Татьяна также служила в этой бригаде.

У супругов была общая дочь Лиза. 29 февраля девочке исполнилось 7 месяцев. Татьяна уволилась со службы, чтобы заботиться о своем ребенке.

В Одессе погибла семья военных вместе с детьми / Фемистокл Афинский/Facebook

2 марта мужчина с женой и детьми мирно спали, когда в дом попал вражеский беспилотник. Тела Олега, Татьяны и их семимесячной дочери нашли. Девятилетний Сергей и восьмилетняя Злата до сих пор считаются пропавшими, их ищут под завалами.

"Там где стиральная машинка и открытая дверь. Это их квартира. Это там, где они были: спальня, где она спала с Олегом, и с ними Лизочка маленькая. Одна комната вроде, и балкон не обвалились. Спасатели залезали туда, звали их, но очевидно, что они не выжили", - добавила подруга погибшей семьи Владислава.

Старший сын Татьяны - Владимир - чудом выжил. Его спасло только то, что он поехал к дедушке и бабушке в Рауховку.

Что такое дрон Shahed Самолет-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полета до 2000 км (по другим данным 1000 км). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются во время ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

Удар РФ по дому в Одессе 2 марта - что известно

Напомним, что ночью на 2 марта Россия осуществила удар по многоэтажке в Одессе. Погибли и пострадали люди. Один из дронов во время маневров среди жилых кварталов Одессы попал в девятиэтажный жилой дом.

Начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк сообщила, что спасатели уже более суток проводят поисково-спасательные работы на месте попадания российского дрона в дом. Гуменюк отметила, что сейчас эксперты анализируют ситуацию и оценивают ущерб.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Западу в связи с ударом по Одессе.

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