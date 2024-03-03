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У РФ рекордные потери: уничтожены сотни тысяч россиян – разведка Британии

Алексей Тесля
3 марта 2024, 16:07
РФ перешла к массовым и затяжным боевым действиям, подчеркнули в британской разведке.
Потери России в Украине
В британской разведке оценили потери РФ / Фото radiosvoboda.org, УНИАН

В феврале текущего года среднесуточное число российских потерь составило 983 человека в день, что является самым высоким показателем с начала полномасштабной агрессии РФ, сообщают в британской разведке.

Это может свидетельствовать о том, что РФ перешла к массовым и затяжным боевым действиям, говорится в отчете, опубликованном в воскресенье в социальной сети Х Министерства обороны Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

"Среднесуточное количество российских потерь (убитых и раненых) в Украине в течение февраля 2024 года было самым высоким с начала войны и составило 983 человека в день. Увеличение среднесуточного показателя почти наверняка отражает приверженность России к массовым и затяжным боевым действиям", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что "хотя с точки зрения человеческих жизней это дорогостоящее мероприятие, его результат усилил давление на позиции Украины по всей линии фронта".

В то же время в британской разведке указывают, что потери РФ в ходе войны в Украине, вероятно, составили более 355 тыс. человек убитыми и ранеными.

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/ @DefenceHQ

Какие потери российских войск за два года войны в Украине?

В Министерстве обороны Великобритании заявили, что с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия развернула 130 батальонных тактических групп - по меньшей мере 100 тыс. оккупантов.

По данным британской разведки, подтвержденные потери России включают более 2700 танков и 5000 БМП и БТР. Вероятно, погибшими и ранеными около 350 000 человек.

Ранее политический и военный аналитик, ветеран АТО, экс-командир роты в батальоне "Айдар" Евгений Дикий сообщил, что главное достижение Украины в войне с Россией - это соотношение потерь. По его словам, когда Украина была в наступлении, а Россия - в обороне, потери оккупантов были примерно вдвое-втрое больше.

В сентябре 2023 года начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил о том, что потери среди Сил обороны меньше, чем у россиян, несмотря на то, что ВСУ идут в наступление.

В декабре 2022 года советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что потери украинской армии во время войны, которую развязала в Украине Россия, составляют от 10 до 13 тысяч погибших. В то же время он подчеркнул, что потери оккупационной армии намного больше.

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/ Главред

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война России и Украины британская разведка
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