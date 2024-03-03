'Обстановка сложная': генерал ВСУ рассказал о ситуации на Авдеевском направлении

По словам бригадного генерала Александра Тарнавского, российские оккупанты за минувшие сутки совершили 9 сбросов боеприпасов с химическими веществами.

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Генерал ВСУ рассказал о ситуации на Авдеевском направлении / Коллаж Главред, фото: Командование Объединенных Сил ВС Украины, 95 отдельная десантно-штурмовая бригада Вооруженные Силы Украины, Офис президента

За последние сутки в зоне ответственности ОСУВ "Таврия" российские оккупационные войска нанесли 14 авиаударов по позициям Сил обороны, совершили 950 обстрелов и 90 ударов с использованием дронов-камикадзе. Об этом в своем Телеграме сообщил бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский.

Он также отметил, что в целом на этом направлении боевых действий за минувшие сутки состоялось 43 боевых столкновения.

"Среди прочего, россияне совершили сразу 9 сбросов с БпЛА боеприпасов с химическим веществом, что, напомню, является нарушением Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления, применения химического оружия", - указывает он. видео дня

По его словам, ситуация на Таврическом направлении остается сложной, но контролируемой. Он добавил, что линия обороны к западу от Авдеевки стабилизируется.

Потери оккупантов на Таврическом направлении

Общие потери российских войск за сутки составляют:

393 военнослужащих (убитыми и ранеными);

37 единиц вооружения и военной техники, в частности: 7 танков, 7 бронетранспортеров, 7 артиллерийских систем и минометов, 15 автомобилей и 1 единица спецтехники;

338 БпЛА различных типов.

Тарнавский также отметил, что Силы обороны Украины уничтожили блиндаж и еще 3 важных объекта противника.

Кто такой Александр Тарнавский Украинский военнослужащий, военачальник, бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Сил обороны Украины (ранее "Херсон"). Руководитель контрнаступления украинских войск на юге Украины в 2022 году. Рыцарь всех степеней ордена Богдана Хмельницкого, пишет Википедия.

Ситуация на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские войска снизили активность штурмовых операций вблизи села Синьковка Харьковской области. Об этом сообщил представитель Восточной группировки войск Илья Евлаш в телемарафоне.

Силы обороны Украины на Бахмутском направлении продолжают отражать атаки противника в направлении города Часов Яр. Об этом сообщил заместитель командира батальона ударных беспилотников "АХИЛЛЕС", 92 ОШБР Олесь Маляревич.

Военный обозреватель Денис Попович заявил, что оккупанты продолжают перебрасывать резервы на Авдеевское направление для наступательных действий, потому что они считают, что именно на этом участке фронта ВСУ имеют самую слабую линию обороны.

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