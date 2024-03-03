Последний раз прижала к груди: история мамы и малыша из Одессы, которых убил дрон РФ

Российские оккупанты забрали жизнь молодой мамы и ее маленького сыночка.

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РФ ударила по жилому дому в Одессе / Коллаж Главреда. Фото: ГСЧС, instagram.com/gaidarzhi_family

Еще неделю назад Анна Гайдаржи делилась счастливыми фотографиями из своей семейной жизни, последнее фото в ее соцсетях было посвящено десерту и кофе. Однако ночь на 2 марта изменила эту беззаботность на трагедию - российский дрон влетел в квартиру, где жили супруги Гайдаржи. В результате воздушной атаки РФ на Одессу погибла мать и ее маленький сын Тимофей.

О гибели Анны с Тимофеем в Facebook сообщил бывший "детский" омбудсмен, основатель и руководитель благотворительной организации Save Ukraine Николай Кулеба.

Спасатели накануне деблокировали тело молодой мамы, которая перед смертью обняла своего малыша, как бы защищая его от обломков. Муж Анны - Сергей - до последнего надеялся на чудо, отметил Кулеба.

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Что такое дрон Shahed Самолет-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полета до 2000 км (по другим данным 1000 км). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются во время ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

"Она прижала его к груди..."

Как следует из сообщения Одесского областного объединения церквей ЕХБ, Анна была дочерью местного пастора Николая Сидака. Религиозное сообщество подтвердило гибель женщины и 4-месячного младенца.

"Наших Тимошу и Анютку нашли... Она прижала его к груди... Они у Господа", - написала, в свою очередь, в Instagram сестра погибшей София.

Гайдаржи были счастливой семьей / Коллаж Главреда. Фото: instagram.com/gaidarzhi_family

Благодарила Бога за свою семью

Анна и Сергей любили делиться фотографиями своих детей Тимофея и Лизы. Буквально каждый второй пост Анны был посвящен досугу сына и дочери. Отдельно одесситка записывала Stories с Тимофеем, показывая аудитории этапы его взросления.

Несколько месяцев назад женщина отпраздновала свой день рождения и поблагодарила Бога за мужа и детей.

"Сегодня 31, благодарю Бога за мужа и наших детишек! Спасибо Тебе, я так много имею!" - восторженно написала Анна.

Теперь же почти под каждым свежим сообщением в Instagram неравнодушные украинцы оставляют комментарии с сочувствием к Сергею.

Последнее сообщение Ани в соцсетях / Скриншот Главреда

"Боже... еще вчера были сторис, еще вчера люди радовались жизни, дарили игрушки деткам...еще вчера...", - написала одна из пользовательниц соцсети.

Другие пишут, что не могут сдержать слез, листая счастливые фотографии семьи.

Удар РФ по Одессе 2 марта

В ночь на 2 марта россияне нанесли удары дронами по Одессе. Один из вражеских БПЛА попал в девятиэтажку, унеся жизни десяти украинцев, из них трое - детей.

Спасательная операция на месте падения российского "Шахеда" в Одессе продолжается. На месте работают спасатели, полицейские, работники коммунальных служб, всего привлечено 215 человек.

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