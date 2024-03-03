Последний раз прижала к груди: история мамы и малыша из Одессы, которых убил дрон РФ

Еще неделю назад Анна Гайдаржи делилась счастливыми фотографиями из своей семейной жизни, последнее фото в ее соцсетях было посвящено десерту и кофе. Однако ночь на 2 марта изменила эту беззаботность на трагедию - российский дрон влетел в квартиру, где жили супруги Гайдаржи. В результате воздушной атаки РФ на Одессу погибла мать и ее маленький сын Тимофей.
О гибели Анны с Тимофеем в Facebook сообщил бывший "детский" омбудсмен, основатель и руководитель благотворительной организации Save Ukraine Николай Кулеба.
Спасатели накануне деблокировали тело молодой мамы, которая перед смертью обняла своего малыша, как бы защищая его от обломков. Муж Анны - Сергей - до последнего надеялся на чудо, отметил Кулеба.
Что такое дрон Shahed
Самолет-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полета до 2000 км (по другим данным 1000 км). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются во время ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.
"Она прижала его к груди..."
Как следует из сообщения Одесского областного объединения церквей ЕХБ, Анна была дочерью местного пастора Николая Сидака. Религиозное сообщество подтвердило гибель женщины и 4-месячного младенца.
"Наших Тимошу и Анютку нашли... Она прижала его к груди... Они у Господа", - написала, в свою очередь, в Instagram сестра погибшей София.
Благодарила Бога за свою семью
Анна и Сергей любили делиться фотографиями своих детей Тимофея и Лизы. Буквально каждый второй пост Анны был посвящен досугу сына и дочери. Отдельно одесситка записывала Stories с Тимофеем, показывая аудитории этапы его взросления.
Несколько месяцев назад женщина отпраздновала свой день рождения и поблагодарила Бога за мужа и детей.
"Сегодня 31, благодарю Бога за мужа и наших детишек! Спасибо Тебе, я так много имею!" - восторженно написала Анна.
Теперь же почти под каждым свежим сообщением в Instagram неравнодушные украинцы оставляют комментарии с сочувствием к Сергею.
"Боже... еще вчера были сторис, еще вчера люди радовались жизни, дарили игрушки деткам...еще вчера...", - написала одна из пользовательниц соцсети.
Другие пишут, что не могут сдержать слез, листая счастливые фотографии семьи.
Удар РФ по Одессе 2 марта
В ночь на 2 марта россияне нанесли удары дронами по Одессе. Один из вражеских БПЛА попал в девятиэтажку, унеся жизни десяти украинцев, из них трое - детей.
Спасательная операция на месте падения российского "Шахеда" в Одессе продолжается. На месте работают спасатели, полицейские, работники коммунальных служб, всего привлечено 215 человек.
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