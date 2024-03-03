УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Ситуация на одном из направлений резко изменилась: в ВСУ назвали главную причину

Юрий Берендий
3 марта 2024, 13:24
В ВСУ отметили, что за сутки на Купянском направлении Силы обороны Украины уничтожили 76 единиц военной техники российских оккупантов.
Ситуация на одном из направлений резко изменилась: в ВСУ назвали главную причину
Активность россиян на Купянском направлении резко изменилась / Коллаж Главред, фото: Минобороны РФ

Российские войска уменьшили активность штурмовых операций возле села Синьковка Харьковской области. Об этом сообщил представитель Восточной группировки войск Илья Евлаш в эфире телемарафона.

"На Купянском направлении враг несколько уменьшил свою интенсивность вблизи Синьковки. Там он прибегает сейчас к закреплению на позициях, поскольку понял, что сейчас на этом направлении его атаки безуспешны", - сказал он.

Он добавил, что российские оккупационные войска на Лиманском направлении проводят перегруппировку и готовят штурмовые группы. Он добавил, что российские войска перемещаются в Тернов и Ямполовку (Донецкая область), где не прекращаются попытки прорвать оборону украинских сил.

видео дня

Евлаш сообщил, что в течение суток на этом направлении Вооруженные силы отбили 12 вражеских атак, ликвидировали и ранили 373 оккупантов и уничтожили 76 единиц вражеской техники.

Кто такой Илья Евлаш

Евлаш Илья - начальник пресс-службы ОСУВ "Хортица", капитан. Временно исполнял обязанности начальника службы связей с общественностью Командования Сухопутных войск ВСУ. Родом из города Мена, что на Черниговщине. Окончил Национальный университет обороны по специальности "Политология" и Киево-Могилянскую академию по специальности "Журналистика".

Ситуация на Купянском направлении

Напомним, как ранее сообщал Главред, военный аналитик Алексей Гетьман заявил, что российские оккупанты планируют захват города Купянск в Харьковской области.

В то же время, подразделения Вооруженных сил Украины смогли осуществить продвижение на Купянском направлении.

Российские войска на Купянском направлении ведут штурмовые операции с целью создания опорного пункта для дальнейшего наступления на Купянск. Оккупанты перебрасывают свои главные силы и резервы, ища слабые места в украинской обороне. Об этом сообщил представитель Оперативного штаба обороны Украины "Хортица" капитан Илья Евлаш.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине Купянск
Реклама

Главное за день

Ситуация на одном из направлений резко изменилась: в ВСУ назвали главную причину

Ситуация на одном из направлений резко изменилась: в ВСУ назвали главную причину

13:24 Украина
Названа главная причина опасения НАТО отправлять в Украину войска

Названа главная причина опасения НАТО отправлять в Украину войска

11:57 Украина
"Модификация": в ВСУ раскрыли, почему дрон привел масштабные разрушения в Одессе

"Модификация": в ВСУ раскрыли, почему дрон привел масштабные разрушения в Одессе

10:39 Украина
Все главные новости

Популярное

РФ выбрала новые цели на востоке: в ВСУ назвали, какие города под угрозой 3070

РФ выбрала новые цели на востоке: в ВСУ назвали, какие города под угрозой

Разъяренная Мелания Трамп хотела унизить Дональда 1880

Разъяренная Мелания Трамп хотела унизить Дональда

Ход Макрона: чем закончится история с отправкой войск НАТО в Украину 1523

Ход Макрона: чем закончится история с отправкой войск НАТО в Украину

Почему нельзя говорить віруючий : языковед назвал благозвучные аналоги 1469

Почему нельзя говорить "віруючий": языковед назвал благозвучные аналоги

Последние новости

13:36

Сам развалится: как избавиться от пня при помощи соли

13:24

Ситуация на одном из направлений резко изменилась: в ВСУ назвали главную причину

13:17

Мощностью в два Калибра: Украина модернизировала морские дроны

12:38

"Женское счастье" будет цвести постоянно: как подкормить спатифиллум

12:35

Нужно распустить: Илон Маск оскандалился новым заявлением о существовании НАТО

Россия готовит новое наступление и без проблем положит в этой войне 2-3 миллиона россиян – БадракРоссия готовит новое наступление и без проблем положит в этой войне 2-3 миллиона россиян – Бадрак
12:27

Тут в пустыне рыщет Шай-Хулуд: рецензия на фильм "Дюна: Часть вторая"

12:23

Объявила весну и показала честные морщины: Пугачева поделилась редким кадром

11:57

Деликатес за копейки: как приготовить красную икру из кетчупа

11:57

Названа главная причина опасения НАТО отправлять в Украину войска

Реклама
11:54

Путин может принять решение о выводе войск из Украины: эксперт назвал условие

11:50

Гороскоп на завтра 4 марта: Деве - проблемы с деньгами, Скорпиону - спор

11:16

"Штурмы идут 24/7": россияне нацелились на стратегический город - боец ВСУ

11:11

Китайский гороскоп на завтра 4 марта: Драконам пора экономить, Змеям - романтика

10:59

Слабая линия обороны: эксперт рассказал о целях россиян на Авдеевском направлении

10:39

"Модификация": в ВСУ раскрыли, почему дрон привел масштабные разрушения в Одессе

10:33

Церковный праздник 4 марта: одно действие, которое может привести к несчастью

10:30

Популярная ошибка: эксперт рассказала, как правильно мыть пол швабройВидео

09:51

Масштабные взрывы в Крыму: Братчук анонсировал новые "сюрпризы" для оккупантов

09:37

Россияне жестоко ударили ракетами по Днепру: произошел пожар

09:25

Финансовый гороскоп на неделю с 4 по 10 марта

Реклама
09:13

Оккупанты паникуют: в Феодосии прогремели мощные взрывы, перекрыли движение по трассе

09:06

"Это красная линия": капитан ВМС рассказал о масштабном уничтожении флота РФ

09:02

Гороскоп на неделю с 4 по 10 марта: на Раков будут давить, Девам - хорошие новости

08:59

Как создать мощный средний класс в Украинемнение

07:51

Минус 15 самолетов: в ISW раскрыли, как РФ жертвует авиацией для продвижения на фронте

07:25

Нужно найти девушку на рисунке за 21 секунду: сложная загадка на внимательность

06:46

Ход Макрона: чем закончится история с отправкой войск НАТО в Украинумнение

06:35

Почему нельзя говорить "віруючий": языковед назвал благозвучные аналогиВидео

05:30

Головоломка для тех, у кого блестящее зрение: надо за 5 секунд найти мышку

04:35

Отпечатков пальцев и пыли на мебели больше не будет: домашние средства для уборки

03:00

Посадка картофеля в марте: хитрый фокус - и урожай просто завалит закромаВидео

02:05

Билли Айлиш увидела во сне звезду "Бэтмена" и после этого бросила парня

01:54

Проверка на детективные навыки: нужно найти пчелу за 11 секунд в весенней головоломке

00:14

После ликвидации Су-34 авиация РФ не рискует: ВС не зафиксировали ни одного самолета

02 марта, суббота
23:22

Разъяренная Мелания Трамп хотела унизить Дональда

23:17

РФ использует все, кроме "ядерки": комбат признался, "сыпется" ли фронт под Авдеевкой

22:53

Рианну высмеяли за "тусклое" выступление на свадьбе индийского миллиардера за 6 млнВидео

22:29

Изменил с подругой: звезда "Мастер-шеф" рассказала о предательстве мужаВидео

22:21

"Преимущество на стороне противника": Жорин раскрыл детали ночных боев на фронте

22:19

Крупный узел на востоке: РФ нацелилась на захват господствующей высоты

Реклама
21:42

Угроза форсирования Оскола: майор ВСУ назвал новую цель РФ на востоке

21:23

Не упустите момент: какие цветы посадить в марте

20:57

Россиян будут бить новым оружием: эксперт раскрыл детали современной разработкиВидео

20:45

Выращиваем перец дома: когда сажать и как, чтобы был большой урожай

20:14

Сырский получил карт-бланш на кадровые изменения в ВСУ - Зеленский

19:55

Из руин достали тела мамы с малышом: Зеленский отреагировал на удар РФ по ОдессеФотоВидео

19:35

Польская блокада выгодна Россиимнение

19:32

Нет "первого" и "второго" сорта: военный резко высказался об откупе от мобилизации

18:53

Армия Украины уничтожила 15-й российский Су-34 за последние две недели

18:51

Распространенная ошибка, которую совершают люди, выращивая овощи в своем саду

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Праздники
Великий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 годКакой сегодня праздник
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять