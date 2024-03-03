Ситуация на одном из направлений резко изменилась: в ВСУ назвали главную причину

Российские войска уменьшили активность штурмовых операций возле села Синьковка Харьковской области. Об этом сообщил представитель Восточной группировки войск Илья Евлаш в эфире телемарафона.
"На Купянском направлении враг несколько уменьшил свою интенсивность вблизи Синьковки. Там он прибегает сейчас к закреплению на позициях, поскольку понял, что сейчас на этом направлении его атаки безуспешны", - сказал он.
Он добавил, что российские оккупационные войска на Лиманском направлении проводят перегруппировку и готовят штурмовые группы. Он добавил, что российские войска перемещаются в Тернов и Ямполовку (Донецкая область), где не прекращаются попытки прорвать оборону украинских сил.
Евлаш сообщил, что в течение суток на этом направлении Вооруженные силы отбили 12 вражеских атак, ликвидировали и ранили 373 оккупантов и уничтожили 76 единиц вражеской техники.
Кто такой Илья Евлаш
Евлаш Илья - начальник пресс-службы ОСУВ "Хортица", капитан. Временно исполнял обязанности начальника службы связей с общественностью Командования Сухопутных войск ВСУ. Родом из города Мена, что на Черниговщине. Окончил Национальный университет обороны по специальности "Политология" и Киево-Могилянскую академию по специальности "Журналистика".
Ситуация на Купянском направлении
Напомним, как ранее сообщал Главред, военный аналитик Алексей Гетьман заявил, что российские оккупанты планируют захват города Купянск в Харьковской области.
В то же время, подразделения Вооруженных сил Украины смогли осуществить продвижение на Купянском направлении.
Российские войска на Купянском направлении ведут штурмовые операции с целью создания опорного пункта для дальнейшего наступления на Купянск. Оккупанты перебрасывают свои главные силы и резервы, ища слабые места в украинской обороне. Об этом сообщил представитель Оперативного штаба обороны Украины "Хортица" капитан Илья Евлаш.
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