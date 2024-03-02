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Угроза форсирования Оскола: майор ВСУ назвал новую цель РФ на востоке

Алексей Тесля
2 марта 2024, 21:42
Оккупанты моугт пытаться продвинуться на Восточном направлении, предупредил Алексей Гетьман.
Угроза форсирования Оскола: майор ВСУ назвал новую цель РФ на востоке
Не исключен новый штурм РФ / колаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних Сил ЗСУ

Российские оккупанты планируют захват Купянска Харьковской области, заявил военный аналитик Алексей Гетьман.

Как подчеркнул он в эфире телеканала FREEДОМ, не исключено, что враг попробует новый штурм на Купянском направлении.

"Можно предположить теоретически, что россияне могут дойти до реки Оскол, но на правом берегу, на западном, горный хребет серьезный. Там уже украинские фортификации достаточно серьезные. Там артиллерия, которая пристреляла все подходы. Шансов форсировать эту реку у россиян нет", — подчеркнул аналитик.

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Он отметил, что по данным украинского Генерального штаба, на этом участке фронта боевые действия хоть и не остановились, но стали не столь интенсивными, как были еще несколько дней назад.

Оккупанты моугт пытаться продвинуться на Восточном направлении фронта, в сторону города Константиновка Донецкой области, на Запорожском — вблизи поселка Работино, а также на Купянском направлении, ведь сам Купянск необходим захватчикам как логистический хаб, добавил Гетьман.

Кто такой Алексей Гетьман?

Алексей Гетьман – украинский военный эксперт, майор ВСУ. Ветеран российско-украинской войны.

В качестве военного эксперта комментирует события войны России против Украины на радио, телевидении и Интернет-ресурсах.

Ситуация вокруг Купянска

Ранее сообщалось о том, что оккупанты стянули сотни танков для наступления на Купянск. На участке Купянского направления речь идет о 42 тысячах российских военных, которые готовы к наступлению.

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский посетил передовые позиции ВСУ под Купянском. Президент заслушал доклад командира 14-й бригады об оперативной ситуации на фронте.

В СНБО предупредили об угрозах на Купянском направлении. Лейтенант ВСУ Андрей Коваленко сообщил, что Россия действительно концентрирует значительные военные силы в районе Купянска. Он также отметил, что Запад должен понять серьезность ситуации на фронте.

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Купянск война России и Украины Алексей Гетьман
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