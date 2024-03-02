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РФ рвется вперед на востоке: ВСУ выбили оккупантов под Купянском – DeepState

Алексей Тесля
2 марта 2024, 18:18
Удачными действиями на Харьковщине отличились бойцы 1 ОШБ 67 ОМБр и 103 ОБрТрО.
Табаевка
У ВСУ успехи у Табаевки / Коллаж: Главред, Фото: deepstatemap.live, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Подразделения Вооруженных сил Украины сумели продвинуться вперед на Купянском направлении Харьковской области.

Об этом сообщает ресурс DeepState. При этом также публикуется обновленная карта боевых действий.

Уточняется, что удачными действиями отличились бойцы Первого штурмового батальона 67-й отдельной механизированной бригады, а также 103-й отдельной бригады территориальной обороны.

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"Силы обороны отбросили врага у Табаевки. Противник продвинулся в Ивановском и Новомихайловке. Обновлена линия столкновения в Георгиевке. В боях за Табаевку хотим отметить 1 ОШБ 67 ОМБр и 103 ОБрТрО", - говорится в сообщении.

Screenshot
/ deepstatemap.live

Что известно о Купянске

Административный центр Купянского района Харьковской области. Второй крупнейший железнодорожный узел Харьковской области. Также является крупным узлом автомобильных дорог. 27 февраля 2022 года, во время российского вторжения, российские войска оккупировали Купянск. 10 сентября 2022 года город был освобожден от российских оккупантов, пишет Википедия.

Ситуация вокруг Купянска

Ранее сообщалось о том, что оккупанты стянули сотни танков для наступления на Купянск. На участке Купянского направления речь идет о 42 тысячах российских военных, которые готовы к наступлению.

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский посетил передовые позиции ВСУ под Купянском. Президент заслушал доклад командира 14-й бригады об оперативной ситуации на фронте.

В СНБО предупредили об угрозах на Купянском направлении. Лейтенант ВСУ Андрей Коваленко сообщил, что Россия действительно концентрирует значительные военные силы в районе Купянска. Он также отметил, что Запад должен понять серьезность ситуации на фронте.

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ВСУ Купянск война России и Украины
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