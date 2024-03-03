Нужно распустить: Илон Маск оскандалился новым заявлением о существовании НАТО

По словам Илона Маска, НАТО должно быть распущено, ведь Советский Союз и Организация Варшавского договора прекратили свое существование.

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Илон Маск отметил, что не понимает причины существования НАТО / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, УНИАН

Американский миллиардер Илон Маск оскандалился заявлением относительно причины существования НАТО после ликвидации Организации Варшавского договора в 1991 году. Об этом он написал на своем аккаунте в Х (бывший Twitter).

Он прокомментировал сообщение американского инвестора и бизнесмена Дэвида Сакса, который заявил, что после распада СССР НАТО столкнулось с экзистенциальным кризисом, поскольку основная причина его существования исчезла.

"В 1991 году Советский Союз распался, и НАТО столкнулось с экзистенциальным кризисом: причина его существования больше не существует. Но вместо того, чтобы расформироваться, Альянс придумал новую миссию: расшириться. А в замкнутом цикле расширение НАТО создаст враждебность, необходимую для оправдания себя", - написал Сакс.

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Маск согласился с этим утверждением, выразив поддержку идеи о том, что североатлантический альянс должен прекратить свое существование.

"Правда. Я всегда удивлялся, почему НАТО продолжает существовать, несмотря на то, что его враг и причина существования, Варшавский договор, распались", - написал Илон Маск.

В то же время, ему сразу напомнили о том, что именно создание Советским Союзом Организации Варшавского договора было ответом коммунистических стран на создание североатлантического альянса (НАТО).

Фото: скриншот

Кто такой Илон Маск Илон Рив Маск - инженер, предприниматель, изобретатель, инвестор, миллиардер. Основатель компаний "SpaceX", "PayPal"[14], Neuralink и The Boring Company, главный дизайнер (Chief Product Architect), генеральный директор и председатель совета директоров "Tesla Inc.", управляющей заводом Tesla. Входит в совет директоров компании "SolarCity", основанной его двоюродными братьями. Во время российского вторжения Илон Маск публично поддержал Украину и обеспечил поставки сервисов глобальной спутниковой системы Starlink на территорию Украины после официального обращения Михаила Федорова - министра цифровой трансформации Украины - 27 февраля 2022 года. 3 октября 2022 года Маск опубликовал в Twitter твит, который многие восприняли как фактически поддерживающий российскую пропаганду. Этот твит привел к бурным негативным реакциям, в результате чего акции Tesla упали в цене на 8,5 % в течение 12 часов, а сам Маск получил всеобщее осуждение некоторых влиятельных лиц. Ему даже иронично предложили "отдать Аляску, историческую территорию России до 1867 года для того, чтобы задобрить Путена?" На твит отреагировал Президент Украины Владимир Зеленский, который предложил проголосовать за: Илона Маска, который за Украину или Илона Маска, который за Россию. В начале ноября 2023 года Маск заявил, что Украине пора идти на переговоры с Россией, чтобы избежать новых смертей на фронте. 13 февраля 2024 года Илон Маск высказался против законопроекта США о предоставлении финансовой помощи Украине и призвал американцев давить на сенаторов, чтобы они не одобряли продолжение военной помощи Украине. По его мнению, Путин не может проиграть войну и поэтому не нужно помогать Украине, сообщает Википедия.

Скандальные заявления Илона Маска

Украина не имеет возможности вернуть временно оккупированные Россией территории, включая Херсонскую и Запорожскую области. Такое мнение высказал американский бизнесмен и инвестор Дэвид Сакс в социальной сети. Его заявление поддержал миллиардер Илон Маск.

Маск, известный своими неординарными высказываниями, вызвал возмущение в Сети, опубликовав мем с президентом Украины Владимиром Зеленским в соцсети X (ранее - Twitter).

Также, ранее миллиардер вступился в сети за арестованного в Украине пророссийского блогера Гонсало Лиру и требовал от президента Зеленского "объяснений".

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