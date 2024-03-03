'Штурмы идут 24/7': россияне нацелились на стратегический город - боец ВСУ

Военный отметил, что ситуация на Бахмутском направлении остается динамичной.

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Боец ВСУ рассказал о ситуации на Бахмутском направлении / Коллаж Главред, фото: 95 отдельная десантно-штурмовая бригада Вооруженных Сил Украины, 128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада, deepstatemap.live

Силы обороны Украины на Бахмутском направлении продолжают осуществлять мероприятия для отражения атак противника в направлении города Часов Яр. Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" сообщил заместитель командира батальона ударных БпАК "АХИЛЛЕС", 92 ОШБР Олесь Маляревич.

Он отметил, что 92 отдельная штурмовая бригада вместе с другими подразделениями Сил обороны осуществляет оборонительные операции к югу от Бахмута и в районе города Часов Яр.

"Ситуация продолжает быть напряженной, поскольку враг определил Часов Яр как одну из приоритетных целей. Оккупанты продолжают штурмовать наши позиции 24/7. Впрочем, сегодня Силы обороны делают все возможное, чтобы Часов Яр был защищен и не оккупирован", - рассказал Маляревич.

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Военный отметил, что успешность обороны каждой отдельной позиции способствует эффективной обороне по всей линии фронта.

"Ситуация очень динамичная и все может меняться очень быстро. Это война. Силы обороны могут потерять отдельные позиции, затем происходит их возвращение. Стоит отметить, что каждая позиция это линия обороны и личный состав. Важно держать оборону на каждой позиции для того, чтобы удачно обороняться по всей линии фронта", - резюмировал он.

Что известно о 92 ОШБР 92-я отдельная штурмовая бригада имени кошевого атамана Ивана Сирко (92 ОШБр) - формирование механизированных войск в составе Сухопутных войск Вооруженных сил Украины численностью в бригаду. Дислоцируется в с. Клугино-Башкировка, Чугуевский район, Харьковская область. Принадлежит к Оперативному командованию "Восток". Бригада создана в 2000 году на базе 6-й дивизии Национальной гвардии Украины. В 2011 году ее штат сократили и планировали ликвидировать до 2015 года. С началом российско-украинской войны 2014 года незначительные силы бригады находились в Харьковской области и только в августе 2014 года ротно-тактическая группа была направлена на Донбасс в попытке деблокировать окруженные под Иловайском войска. В дальнейшем участвовала во многих боях, в частности в захвате спецназовцев ГРУ под Счастьем. С 2022 года участвовала в отражении российского полномасштабного вторжения на харьковском направлении, и в осеннем контрнаступлении. Бригада названа в честь Ивана Сирко - кошевого атамана Запорожской Сечи в XVII веке, сообщает Википедия.

Ситуация на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, на Авдеевском направлении российские войска используют смешанную тактику и все доступное оружие, однако ВСУ удерживают свои позиции. Об этом сообщил командир батальона ударных беспилотников 92-й отдельной штурмовой бригады Юрий Федоренко (псевдоним "Ахиллес").

Он добавил, что если город Часов Яр в Донецкой области будет оккупирован, враг будет иметь возможность обстреливать Константиновку, Дружковку и Краматорск.

Война постоянно эволюционирует, и российские оккупанты адаптируются к новым условиям и меняют тактику. Враг начал активнее использовать ударные дроны ночью, сообщил заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин.

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