РФ использует все, кроме 'ядерки': комбат признался, 'сыпется' ли фронт под Авдеевкой

На Авдеевском направлении россияне используют смешанную тактику и все доступное оружие. Однако ВСУ удерживают позиции, фронт не сыпется. Об этом рассказал командир батальона ударных беспилотников 92-й отдельной штурмовой бригады Юрий Федоренко ("Ахиллес") в проекте "Наблюдательный пост".
Командир батальона отметил, что на прошлой неделе оккупанты колоннами пошли на штурм при поддержке бронированной техники.
"Как следствие - Силы обороны уничтожили 22 единицы бронированной техники противника... Успеха нет, совсем нет. У нас потерь в Силах обороны не было во время этих штурмовых действий противника", - отметил военный.
По словам Федоренко, россияне поняли ошибку и изменили тактику. Враг приближался малыми группами вплотную к позициям ВСУ и с артиллерийской поддержкой пытался осуществить ударно-штурмовые действия.
"Тактика смешанная абсолютно. Единственное, что украинцы должны понимать и знать - не столько тактику, которую применяет враг, а то, что враг применяет все, что у него находится на вооружении и то, что не находится, за исключением ядерного оружия", - подчеркнул он.
Также Федоренко отметил, что украинские военные демонстрируют достаточно положительные результаты в удержании позиций. Он заверил - "фронт объективно не сыпется".
"Я считаю, что вторая линия обороны будет завершена в кратчайшей перспективе. И это существенно (в случае, если противник где-то будет иметь успех) остановит врага", - отметил командир.
Кто такой Юрий Федоренко
Федоренко Юрий Сергеевич (род. 26 апреля 1991, с. Носачев, Смелянский район, Черкасская область) - украинский политик, правозащитник, общественный деятель и военный, пишет Википедия.
С сентября 2019 года является внештатным консультантом Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.
Командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов 92-й ОШБр имени кошевого атамана Ивана Сирко. 31 января 2024 года рота масштабировалась в батальон.
Война в Украине
Как сообщал Главред, оккупанты планируют захватить Купянск, сообщил военный аналитик Алексей Гетьман. Он считает, что теоретически россияне могут попытаться достичь реки Оскол, однако украинские фортификации и горный хребет на западном берегу усложняют эту задачу.
Также майор Сергей Цехоцкий заявил, что продвижение российских оккупантов в районе Авдеевки остановлено. Населенные пункты Бердичи, Тоненькое, Первомайское и Невельское остаются основным направлением вражеского удара.
Кроме этого, россияне адаптируются к новым обстоятельствам и меняют тактику. Враг начал активнее задействовать ударные дроны ночью, рассказал заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин.
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