РФ использует все, кроме 'ядерки': комбат признался, 'сыпется' ли фронт под Авдеевкой

В боях вблизи Авдеевки россияне применяют смешанную тактику и все оружие, которое у них есть, отметил Юрий Федоренко.

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Военный раскрыл детали боев на Авдеевском направлении / Коллаж: Главред, фото: 35 отдельная бригада морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского, Командование объединенных сил ВСУ

На Авдеевском направлении россияне используют смешанную тактику и все доступное оружие. Однако ВСУ удерживают позиции, фронт не сыпется. Об этом рассказал командир батальона ударных беспилотников 92-й отдельной штурмовой бригады Юрий Федоренко ("Ахиллес") в проекте "Наблюдательный пост".

Командир батальона отметил, что на прошлой неделе оккупанты колоннами пошли на штурм при поддержке бронированной техники.

"Как следствие - Силы обороны уничтожили 22 единицы бронированной техники противника... Успеха нет, совсем нет. У нас потерь в Силах обороны не было во время этих штурмовых действий противника", - отметил военный.

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По словам Федоренко, россияне поняли ошибку и изменили тактику. Враг приближался малыми группами вплотную к позициям ВСУ и с артиллерийской поддержкой пытался осуществить ударно-штурмовые действия.

"Тактика смешанная абсолютно. Единственное, что украинцы должны понимать и знать - не столько тактику, которую применяет враг, а то, что враг применяет все, что у него находится на вооружении и то, что не находится, за исключением ядерного оружия", - подчеркнул он.

Также Федоренко отметил, что украинские военные демонстрируют достаточно положительные результаты в удержании позиций. Он заверил - "фронт объективно не сыпется".

"Я считаю, что вторая линия обороны будет завершена в кратчайшей перспективе. И это существенно (в случае, если противник где-то будет иметь успех) остановит врага", - отметил командир.

Кто такой Юрий Федоренко Федоренко Юрий Сергеевич (род. 26 апреля 1991, с. Носачев, Смелянский район, Черкасская область) - украинский политик, правозащитник, общественный деятель и военный, пишет Википедия. С сентября 2019 года является внештатным консультантом Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов 92-й ОШБр имени кошевого атамана Ивана Сирко. 31 января 2024 года рота масштабировалась в батальон.

Война в Украине

Как сообщал Главред, оккупанты планируют захватить Купянск, сообщил военный аналитик Алексей Гетьман. Он считает, что теоретически россияне могут попытаться достичь реки Оскол, однако украинские фортификации и горный хребет на западном берегу усложняют эту задачу.

Также майор Сергей Цехоцкий заявил, что продвижение российских оккупантов в районе Авдеевки остановлено. Населенные пункты Бердичи, Тоненькое, Первомайское и Невельское остаются основным направлением вражеского удара.

Кроме этого, россияне адаптируются к новым обстоятельствам и меняют тактику. Враг начал активнее задействовать ударные дроны ночью, рассказал заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин.

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