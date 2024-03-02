'Преимущество на стороне противника': Жорин раскрыл детали ночных боев на фронте

Россияне в большом объеме используют не только ночные разведывательные дроны, но и те, что наносят поражение, рассказал заместитель командира 3 ОШБр.

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Оккупанты изменили тактику использования дронов / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, 22 отдельная механизированная бригада

Война постоянно эволюционирует, а российские оккупанты адаптируются к новым обстоятельствам и меняют тактику. Враг начал активнее задействовать ударные дроны ночью. Об этом рассказал заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин.

"Если еще некоторое время назад ночью можно было осуществлять логистику, маневры, теперь уже и ночь не более "безопасна". На фронте в большом объеме уже присутствуют не только ночные разведывательные дроны, но и те, которые наносят поражение. Сбросов ночью не так много, а вот ночные FPV работают очень активно", - подчеркнул военный.

Жорин отметил, что их бригада наращивает технические возможности для противостояния дронам оккупантов. Военные 3 ОШБр пытаются улучшить системы обнаружения и защиты от дронов, ведь перемещение и маневры происходят преимущественно в ночной период, а днем - штурмовые действия.

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"Враг также работает, учится и со временем делает все более качественно. Они адаптируются под условия на определенных участках фронта, под работу нашего РЭБа. По количеству - по всем видам дронов, думаю, преимущество на стороне противника, хотя все зависит от подразделения", - добавил он.

Что известно о 3 ОШБр Соединение Сухопутных войск ВС Украины защищает страну с первых дней российского вторжения в 2022 году. Создано на базе отрядов территориальной обороны "Азов". Бойцы 3 ОШБр вели бои на Запорожском направлении, подкрепление из полка вертолетами добралось до окруженного Мариуполя. Подразделение участвовало в Херсонском контрнаступлении. В 2023 году полк преобразован в отдельную штурмовую бригаду, которая также воевала под Бахмутом.

Война в Украине

Напомним, оккупанты имеют планы захватить город Купянск в Харьковской области, сообщил военный аналитик Алексей Гетьман. Аналитик считает, что теоретически россияне могут пытаться достичь реки Оскол, но украинские фортификации и горный хребет на западном берегу делают эту задачу сложной.

Также подразделения Вооруженных сил Украины продвинулись на Купянском направлении, по данным DeepState. Бойцы Первого штурмового батальона 67-й отдельной механизированной бригады и 103-й отдельной бригады территориальной обороны отбросили врага у Табаевки.

Кроме этого, майор Сергей Цехоцкий заявил, что продвижение российских оккупантов в районе Авдеевки остановлено. Населенные пункты Бердичи, Тоненькое, Первомайское и Невельское остаются основным направлением вражеского удара.

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