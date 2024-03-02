Майор ВСУ – о ситуации у Авдеевки: остановлено активное продвижение войск РФ

Населенные пункты Бердичи, Тоненькое, Первомайское и Невельское остаются направлением основного удара российских оккупантов, сказал Сергей Цехоцкий.

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Активное продвижение войск РФ у Авдеевки остановилось - ВСУ / Коллаж: Главред, фото: 22-ОМБр, DeepState

Активное продвижение российских оккупантов в районе захваченной Авдеевки Донецкой области остановлено. Украинские военные срывают вражеские планы. Об этом заявил майор, офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий.

В эфире Freedom он рассказал о том, что населенные пункты вблизи Авдеевки – Бердичи, Тоненькое, Первомайское и Невельское – остаются основным направлением вражеского удара.

"Продвижение их на сегодня остановилось. Активное продвижение. Они после оккупации Авдеевки с таким "энтузиазмом", думали, что они дальше пойдут... На сегодня у нас направления их основных ударов – это Бердичи, Тоненькое, Первомайское, Невельское. Вот это линия фронта такая, которая у них сегодня в задачах стоит туда зайти, закрепится, захватить и дальше выйти на оперативный простор в направлении того же Покровска", - отметил Цехоцкий. видео дня

По его словам, действия ВСУ срывают реализацию планов российских оккупантов.

"И как бы их много не было, их убивают каждый день, каждую ночь... Любая техника, которая появляется на поле боя (несмотря на то, что у нас всю звучит про "снарядный голод") – мы ее уничтожаем... Скажу больше, по перехватам, которые мы слышим вот уже несколько дней – сзади наступающих их штурмовых групп стоят заградительные отряды", - подчеркнул Сергей Цехоцкий.

Бои за Авдеевку и выход ВСУ Город Авдеевка в Донецкой области называют "воротами" в оккупированный Россией Донецк. Контроль ВСУ над Авдеевкой не позволял оккупантам использовать Донецк в качестве транспортного узла. Кроме того, Авдеевка стоит на пути от Донецка на Константиновку, Краматорск и Славянск. Бои за Авдеевку начались в феврале 2022 года. Осенью 2023 -го оккупанты с новой силой начали атаковать город - шли ожесточенные бои. Ночью 17 февраля 2024 года Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о выводе украинских подразделений из Авдеевки. Командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский позже заявил, что украинские военные "в соответствии с полученным распоряжением, вышли из Авдеевки на заранее подготовленные позиции". Очевидно, что Россия воспользовалась моментом законодательной неопределенности относительно дальнейшей помощи Украине со стороны США. Ситуацию усугубляло и значительное сокращение боеприпасов у ВСУ, чтобы отражать атаки врага. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба убежден, что если бы не дефицит боеприпасов, украинские силы могли бы и дальше держать оборону Авдеевки, которую РФ не могла захватить за непрерывные четырехмесячные штурмы. При этом российские оккупанты, хоть и захватили город, но понесли тяжелейшие потери. Бригадный генерал Тарнавский заявил, что в течение четырех месяцев боев за Авдеевку армия РФ потеряла более 47 тысяч своих солдат.

Ситуация в районе Авдеевки

Войска РФ в районе Авдеевки активно применяют артиллерию и пехоту, сказал заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор Максим Жорин. По его словам, ВСУ усиленно уничтожают российских оккупантов.

ВСУ восстанавливают позиции у Авдеевки, заявил командующий оперативно-стратегической группировки войск Таврия Александр Тарнавский. Противник наращивает резервы, применяет их в боях, и достигает некоторых успехов.

Оккупанты России наступают по всей полосе вокруг Авдеевки, говорил Максим Жорин. Бойцы ВСУ отражают вражеские штурмы и проводят контратаки.

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