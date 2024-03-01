РФ лезет по всей полосе с огромным количеством пехоты: ВСУ - о наступлении возле Авдеевки

Российские оккупанты изменили свою тактику. Они бросают в штурм пехоту с техникой, авиацией и артиллерией.

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Россияне атакуют по всей полосе вокруг Авдеевки / Коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Российские оккупанты наступают по всей полосе вокруг Авдеевки в Донецкой области. Тактика врага изменилась. Об этом заявил майор ВСУ, заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин.

Он добавил, что тактика врага сейчас совсем другая, потому что раньше бои продолжались в городской застройке, сейчас они перешли в поле и лесополосу.

"Характер действий отличается, однако общая стратегия остается: огромное количество пехоты, усиленная авиацией, артиллерией, техникой. Для нашей бригады, с момента, как нас завели на это направление, в целом мало что изменилось - мы постоянно в боях, или отражаем штурмы, или реализуем собственные контратакующие действия", - написал Жорин.

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Бои за Авдеевку и выход ВСУ Город Авдеевка в Донецкой области называют "воротами" в оккупированный Россией Донецк. Контроль ВСУ над Авдеевкой не позволял оккупантам использовать Донецк в качестве транспортного узла. Кроме того, Авдеевка стоит на пути от Донецка на Константиновку, Краматорск и Славянск. Бои за Авдеевку начались в феврале 2022 года. Осенью 2023 -го оккупанты с новой силой начали атаковать город - шли ожесточенные бои. Ночью 17 февраля 2024 года Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о выводе украинских подразделений из Авдеевки. Командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский позже заявил, что украинские военные "в соответствии с полученным распоряжением, вышли из Авдеевки на заранее подготовленные позиции". Очевидно, что Россия воспользовалась моментом законодательной неопределенности относительно дальнейшей помощи Украине со стороны США. Ситуацию усугубляло и значительное сокращение боеприпасов у ВСУ, чтобы отражать атаки врага. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба убежден, что если бы не дефицит боеприпасов, украинские силы могли бы и дальше держать оборону Авдеевки, которую РФ не могла захватить за непрерывные четырехмесячные штурмы. При этом российские оккупанты, хоть и захватили город, но понесли тяжелейшие потери. Бригадный генерал Тарнавский заявил, что в течение четырех месяцев боев за Авдеевку армия РФ потеряла более 47 тысяч своих солдат.

Ситуация на фронте

Напомним, что представитель Легиона Свободы сообщил, что РФ прорывается на юге, ситуация резко обострилась. На Запорожском направлении враг постоянно накрывает огнем всю линию фронта, используя бронетехнику для поддержки своих штурмовых групп.

Боец ВСУ Иван Тимочко рассказал о ситуации под Авдеевкой. Военнослужащий считает, что важно удерживать Авдеевское направление на том же уровне, что и Бахмутское направление. Сейчас продолжаются тяжелые бои.

Главнокомандующий Александр Сырский заявил, что ВСУ планируют отбить утраченные позиции сразу на нескольких направлениях. Главная задача ВСУ заключается в нанесении значительных потерь российский оккупантам в живой силе и технике.

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