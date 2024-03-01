ВСУ восстанавливают позиции у Авдеевки: бригадный генерал раскрыл детали боев

Украинские защитники выставляют дополнительные огневые позиции, наблюдательные пункты, сообщил Александр Тарнавский.

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Александр Тарнавский рассказал о ситуации на фронте / Коллаж: Главред, Фото: 17-я отдельная танковая Криворожская бригада имени Константина Пестушко, armyinform.com.ua

Силы обороны продолжают ведение оборонной операции на Авдеевском направлении, иногда восстанавливают утраченные позиции, сообщил командующий оперативно-стратегической группировки войск Таврия Александр Тарнавский.

Украинские защитники выставляют дополнительные позиции отделений, огневые позиции, наблюдательные пункты, написал он в Telegram.

Украинский генерал отмечает, что на Авдеевском направлении противник увеличивает интенсивность артиллерийских обстрелов, имеет значительное преимущество в боеприпасах, наращивает численность штурмовых групп - вплоть до батальонно-тактической группы, бросает в действие новые резервы, имея некоторые локальные успехи.

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По его данным, за минувшие сутки на Авдеевском направлении наши защитники и защитницы отбили 25 атак врага, на Новопавловском направлении – 30, на Ореховском направлении – 1 атаку.

Всего за минувшие сутки в операционной зоне ОСГВ "Таврия" россияне нанесли 36 авиаударов, совершил 56 боевых столкновений, 1074 обстрела и 118 ударов дронов-камикадзе.

Общие потери врага в живой силе, убитыми и ранеными, составили 319 человек, в вооружении и военной технике:

5 танков;

13 боевых бронемашин;

2 артсистемы;

11 автомобилей;

2 средства ПВО;

3 единицы спецтехники;

278 БпЛА разных типов.

Бои за Авдеевку и выход ВСУ Город Авдеевка в Донецкой области называют "воротами" в оккупированный Россией Донецк. Контроль ВСУ над Авдеевкой не позволял оккупантам использовать Донецк в качестве транспортного узла. Кроме того, Авдеевка стоит на пути от Донецка на Константиновку, Краматорск и Славянск. Бои за Авдеевку начались в феврале 2022 года. Осенью 2023 -го оккупанты с новой силой начали атаковать город - шли ожесточенные бои. Ночью 17 февраля 2024 года Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о выводе украинских подразделений из Авдеевки. Командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский позже заявил, что украинские военные "в соответствии с полученным распоряжением, вышли из Авдеевки на заранее подготовленные позиции". Очевидно, что Россия воспользовалась моментом законодательной неопределенности относительно дальнейшей помощи Украине со стороны США. Ситуацию усугубляло и значительное сокращение боеприпасов у ВСУ, чтобы отражать атаки врага. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба убежден, что если бы не дефицит боеприпасов, украинские силы могли бы и дальше держать оборону Авдеевки, которую РФ не могла захватить за непрерывные четырехмесячные штурмы. При этом российские оккупанты, хоть и захватили город, но понесли тяжелейшие потери. Бригадный генерал Тарнавский заявил, что в течение четырех месяцев боев за Авдеевку армия РФ потеряла более 47 тысяч своих солдат.

Ситуация на Авдеевском направлении

Ранее майор ВСУ ответил на вопрос о потерях при выходе из Авдеевки. ВСУ много взяли россиян в плен, почти из каждой вражеской бригады, подчеркнул Максим Жорин.

Войска РФ захватили Авдеевку, поскольку использовали тактику авиаударов для продвижения своей пехоты, считают аналитики Института изучения войны. Согласно их оценкам, подобные действия оккупанты могут применить и в дальнейшем на других участках фронта.

Авдеевка далась россиянам "большой ценой" – они потеряли более 47 тысяч своих военных, рассказал Александр Тарнавский. По его словам, в Авдеевке были уничтожены резервы, которые враг мог применить на других направлениях.

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