Враг изменил тактику: в ВСУ назвали оружие оккупантов, для которого нет 'противоядия'

Российские оккупанты выжигают землю, чтобы продвинуться в глубину украинской обороны, рассказал представитель ОСУВ "Хортица".

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Оккупанты забрасывают передовую авиабомбами / Коллаж: Главред, фото: 18 отдельная бригада армейской авиации, 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

Российским оккупантам удалось продвинуться на фронте благодаря новой тактике. Враг массово сбрасывает КАБы на позиции украинских защитников, сравнивая все с землей. Об этом рассказал начальник пресс-службы оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Илья Евлаш в комментарии "24 каналу".

"Они сейчас изменили тактику. Раньше они пытались атаковать нашу критическую инфраструктуру, но, конечно, чтобы уже третий год продолжать войну такой интенсивности, им не хватит ракет. Сейчас они переквалифицировали свой оборонный заказ на КАБы и ФАБы - бомбы ближнего действия", - отметил Евлаш.

По его словам, оккупанты модернизируют бомбы, которые у них остались после распада СССР, часть им удалось изготовить во время войны с Украиной. Ими россияне забрасывают передовую.

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"Они будут продвигаться по выжженной земле в глубину нашей обороны. Мы уже видели эффективное и нестандартное решение этой проблемы - "сушкопад", - подчеркнул он.

Евлаш подчеркнул, что украинская армия за последние две недели хорошо поработала и уничтожила по меньшей мере 14 самолетов РФ, однако таких бомбардировщиков у России еще сотни. Поэтому Украине следует найти решение для противодействия авиации россиян, чтобы сохранить жизни военных и сделать невозможным продвижение оккупантов.

Кто такой Илья Евлаш Евлаш Илья - начальник пресс-службы ОСУВ "Хортица", капитан. Временно исполнял обязанности начальника службы связей с общественностью Командования Сухопутных войск ВСУ. Родом из города Мена, что на Черниговщине. Окончил Национальный университет обороны по специальности "Политология" и Киево-Могилянскую академию по специальности "Журналистика".

Война в Украине

Напомним, начальник пресс-службы ОСУВ "Хортица" Илья Евлаш отметил, что главной целью российских сил на востоке Украины остается Краматорско-Славянская агломерация, к которой они пытаются прорваться с Бахмутского и Лиманского направлений.

Также на Таврическом направлении враг за последние сутки совершил 22 авиаудара, 1 ракетный удар, 53 боевых столкновения, 1157 обстрелов и 130 ударов дронами-камикадзе. Общие потери противника за это время составляют 336 человек в живой силе и 38 единиц вооружения и военной техники.

Как сообщал Главред, после выхода из Авдеевки украинские силы обороны пытаются сдержать наступление российских оккупантов. Однако армии РФ удается достигать успехов из-за дефицита боеприпасов, уменьшения западной помощи и недостаточно обустроенной обороны, согласно анализу The New York Times.

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