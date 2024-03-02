ВСУ мощно потрепали врага: генерал раскрыл крупные потери РФ на востоке

Украинские защитники сдерживают вражеские атаки и производят активные действия, подчеркнул Александр Тарнавский.

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Александр Тарнавский рассказал о боях на Таврическом направлении / Коллаж: Главред, Фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, АрміяInform

На Таврическом направлении за минувшие сутки противник нанес 22 авиаудара, 1 ракетный удар, провел 53 боевых столкновения, сообщил командующий оперативно-стратегической группировки войск Таврия Александр Тарнавский.

По его данным, противник также совершил 1157 обстрелов и 130 ударов дронами-камикадзе.

"Наши защитники и защитницы сдерживают вражеские атаки и производят активные действия на определенных направлениях", - отметил украинский военачальник.

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Он уточнил, что общие потери врага за минувшие сутки составляют: в живой силе – 336 человек (убитыми и ранеными); в вооружении и военной технике – 38 единиц (не считая БпЛА). В частности:

4 танка;

12 ББМ;

6 артсистем;

1 ПТРК;

4 средства ПВО;

10 автомобилей;

1 единица спецтехники;

нейтрализовано или сбито 258 БпЛА разных типов;

3 склада боеприпасов;

2 важных объекта россиян.

За последние двое суток взято в плен в общей сложности 10 российских окупантов, добавил Тарнавский.

Подробности боев на Таврическом направлении

Как уточнили в ОСГВ Таврия, на Авдеевском направлении Силы обороны отразили 24 атаки врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское и Невельское.

На Новопавловском направлении наши военные отразили 29 атак россиян в районах Красногоровки, Георгиевки, Победы, Новомихайловки и Урожайного Донецкой области

На Ореховском направлении враг наступательных действий не вел.

Кто такой Александр Тарнавский Украинский военнослужащий, военачальник, бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Сил обороны Украины (ранее "Херсон"). Руководитель контрнаступления украинских войск на юге Украины 2022 года. Рыцарь всех степеней ордена Богдана Хмельницкого, пишет Википедия.

Ситуация на фронте

Ранее сообщалось о том, что ВСУ восстанавливают позиции у Авдеевки. Украинские защитники выставляют дополнительные огневые позиции, наблюдательные пункты, сообщил Александр Тарнавский.

Напомним, войска РФ захватили Авдеевку, поскольку использовали тактику авиаударов для продвижения своей пехоты, считают аналитики Института изучения войны. Согласно их оценкам, подобные действия оккупанты могут применить и в дальнейшем на других участках фронта.

Авдеевка далась россиянам "большой ценой" – они потеряли более 47 тысяч своих военных, рассказал Александр Тарнавский. По его словам, в Авдеевке были уничтожены резервы, которые враг мог применить на других направлениях.

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