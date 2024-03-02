РФ выбрала новые цели на востоке: в ВСУ назвали, какие города под угрозой

Враг хочет зайти со стороны Бахмутского и Лиманского направлений, говорит Илья Евлаш.

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Российские военные пытаются идти вперед / Минобороны РФ, УНИАН

Тактика российских захватчиков может меняться от оперативной обстановки, заявил начальник пресс-службы оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Илья Евлаш.

Как подчеркнул он в комментарии Каналу 24, главная цель российских оккупантов на Востоке – Краматорско-Славянская агломерация. Враг хочет выйти туда со стороны Бахмутского и Лиманского направлений.

"Они хотят выйти со стороны Бахмутского направления. Часов Яр, Константиновка и дальше продолжать направление наступления с южного фланга до города Краматорск. И с северного фланга через Лиманское направление выйти с другой стороны к городу Славянск. Конечно, это очень амбициозные планы", – пояснил украинский офицер.

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Вместе с тем он уточнил, что возле Часового Яра возведено несколько рядов инженерных заграждений, возведено несколько кругов обороны вокруг города, а вокруг Купянска также очень много минных полей, "зубов дракона", скрепленных между собой мощными стальными канатами.

"То есть врагу будет очень сложно пройти. Конечно, что все будет зависеть также и от количества поставок нашими союзниками боеприпасов, от погоды и еще ряда условий, от которых будет зависеть ход дальнейших боевых действий", – добавил Евлаш.

Кто такой Илья Евлаш Евлаш Илья - начальник пресс-службы ОСУВ "Хортица", капитан. Временно исполнял обязанности начальника службы связей с общественностью Командования Сухопутных войск ВСУ. Родом из города Мена, что на Черниговщине. Окончил Национальный университет обороны по специальности "Политология" и Киево-Могилянскую академию по специальности "Журналистика".

Ситуация на фронте

Ранее сообщалось, что оккупанты совершили "мощный рывок" на Часов Яр. Илья Евлаш сообщил, что вблизи Часового Яра возведено несколько кругов обороны.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ВСУ мощно потрепали врага: генерал раскрыл крупные потери РФ на востоке. Украинские защитники сдерживают вражеские атаки и производят активные действия, подчеркнул Александр Тарнавский.

Главнокомандующий Александр Сырский заявил, что ВСУ планируют отбить утраченные позиции сразу на нескольких направлениях. Главная задача ВСУ заключается в нанесении значительных потерь российский оккупантам в живой силе и технике.

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