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Россияне совершили "мощный рывок" на Часов Яр: в ВСУ раскрыли опасности на фронте

Юлия Закрепа
1 марта 2024, 12:59обновлено 1 марта, 13:32
Илья Евлаш сообщил, что вблизи Часового Яра возведено несколько кругов обороны.
Россияне совершили 'мощный рывок' на Часов Яр: в ВСУ раскрыли опасности на фронте
Оккупанты нацелились на Часов Яр / коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада, скриншот: deepstatemap

Руководитель пресс-службы оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Илья Евлаш заявил, что российская оккупационная армия делает "мощный рывок" на Часов Яр в Донецкой области. Захватчики аккумулируют свои силы на востоке Украины.

По его словам, РФ рассматривают этот город как ключевой для удлинения наступления на Константиновку и Краматорско-славянскую агломерацию. Оккупанты не жалеют усилий и ищут слабые места, отмечает Евлаш. При даже малейшем случае где-то прорвать оборону - "оккупанты усиливают свои группировки и прибегают к штурмовым действиям".

"По состоянию на сейчас это можно считать одним из мощных их рывков на времен овраг... Доступ к Часовому Яру откроет врагу дорогу для удлинения их наступательных действий, плацдарм для наступления на Константиновку. Конечно, что основная цель в Донецкой области-это Краматорско-Славянская агломерация", - рассказал военный для "Радіо Свобода".

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Вблизи Часового Яра возведено несколько кругов обороны. Здесь есть противотанковые и противопехотные минные поля, насыпи и противотанковые валы для препятствования продвижению тяжелой техники российской армии.

"К обороне Часового Яра готовились давно, еще когда противник смог захватить Бахмут. Конечно, было понятно, что необходимо оборудовать дополнительные рубежи обороны, более выгодные. Поскольку самый большой следующий населенный пункт на этом направлении был Часов Яр", - подчеркнул Евлаш.

Кто такой Илья Евлаш

Евлаш Илья - начальник пресс-службы ОСУВ "Хортица", капитан. Временно исполнял обязанности начальника службы связей с общественностью Командования Сухопутных войск ВСУ. Родом из города Мена, что на Черниговщине. Окончил Национальный университет обороны по специальности "Политология" и Киево-Могилянскую академию по специальности "Журналистика".

Ситуация на фронте: что известно

Напомним, что представитель Легиона Свободы сообщил, что РФ прорывается на юге, ситуация резко обострилась. На Запорожском направлении враг постоянно накрывает огнем всю линию фронта, используя бронетехнику для поддержки своих штурмовых групп.

Боец ВСУ Иван Тимочко рассказал о ситуации под Авдеевкой. Военнослужащий считает, что важно удерживать Авдеевское направление на том же уровне, что и Бахмутское направление. Сейчас продолжаются тяжелые бои.

Главнокомандующий Александр Сырский заявил, что ВСУ планируют отбить утраченные позиции сразу на нескольких направлениях. Главная задача ВСУ заключается в нанесении значительных потерь российский оккупантам в живой силе и технике.

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