'Второй фронт': эксперт раскрыл, на какую страну и какими силами РФ готовит нападение

Валентин Бадрак сообщил, что Прибалтика уже сейчас готовит оборону, ведь они сами признают угрозу со стороны РФ.

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РФ готовится к новой войне / коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот: Минобороны РФ

На сайте Главред состоялся чат с военным экспертом, директором Центра исследований армии, конверсии и разоружения, писателем Валентином Бадраком. Он рассказал, является ли неизбежной война России с НАТО или Европой. Эксперт спрогнозировал, на какую страну и какими силами Москва попрет.

Бадрак считает, что россиянам выгоден второй фронт. Россияне могут осуществить наступление на балтийские страны, Финляндию и Польшу. Это наиболее выгодные варианты для РФ.

"НАТО, конечно, будет отвечать, но именно сейчас Альянс не готов воевать. Это одна из причин, почему в НАТО ищут решения для вооружения Украины. НАТО будет готов воевать примерно с 2027 года, как и Польша будет готова воевать с 2027 года. А сейчас они очень слабенькие. Залеты вертолетов на польскую территорию, прилеты ракет в Польшу и Румынию - это все тестирование. В НАТО никак не отреагировали, они боятся реагировать", - отметил Бадрак.

Эксперт сообщил, что Прибалтика сейчас готовит оборону, они сами признают угрозу со стороны РФ.

"Буквально недавно была большая статья на эту тему в издании Time, где они говорят, что строят эти укрепления не для того, чтобы остановить Россию, а чтобы замедлить ход России и предоставить возможность НАТО развернуться. Путину важно начать войну с НАТО и затем перейти к переговорам. Вот чего хочет Путин. Сейчас Россия изучает, насколько Альянс запуган. А маркером для Москвы является то, как НАТО вооружает Украину", - пояснил он.

Смотрите видео чата с военным экспертом Валентином Бадраком:

Кто такой Валентин Бадрак Валентин Владимирович Бадрак (род. 1968, Черкассы) – украинский писатель, публицист. С 1999 года-директор неправительственной аналитической организации Центр исследований армии, конверсии и разоружения (ЦГАКР). Автор ряда книг и публикаций в сфере мотивации человеческой деятельности, развития личности, безопасности, а также безопасности государства. С июля 2006 года-член Общественного совета при Службе безопасности Украины, пишет Википедия.

Напомним, что Валентин Бадрак оценил угрозу замораживания войны. Он считает, что замораживание войны может привести к еще более кровавой и масштабной войне в будущем, возможно, через два года. Российская армия будет иметь значительные ресурсы.

Эксперт пояснил, что означает потеря ВДК Цезарь Куников. За 2023 год Украина достигла мощного результата, постепенно отрезая логистический путь оккупантов через Крым. Сейчас в РФ осталось девять ВДК: четыре - уже уничтожили силы обороны Украины.

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