Россия навсегда потеряет Черноморский флот: эксперт раскрыл сценарий

Черноморский флот Украина уничтожит собственными дронами и собственными ракетами.

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Когда ВСУ уничтожит флот РФ / коллаж: Главред, фото: УНИАН, Стратком ВСУ

На сайте Главред состоялся чат с военным экспертом, директором Центра исследований армии, конверсии и разоружения, писателем Валентином Бадраком. Он рассказал, может ли Россия вообще потерять Черноморский флот и имеет ли Украина нужные ракеты, вооружение для этого.

"Нет, это не фантастический сценарий. Мы его точно уничтожим. Это одна из наших главных целей сейчас. Не продвижение, совершая наземные операции. Запад втянул нас в линейную войну, и это была стратегическая ошибка Байдена, который не смог вовремя вооружить Украину ракетами и дать "зеленый свет" на ее вооружение ракетами европейского производства, в частности, немецкими крылатыми ракетами Taurus", - отметил Бадрак.

Эксперт уверен, что Черноморский флот Украина уничтожит собственными дронами, собственными системами и собственными ракетами, которые так же будут производиться и будут дальностью тысячу и более километров.

Смотрите видео чата с военным экспертом Валентином Бадраком:

Кто такой Валентин Бадрак Валентин Владимирович Бадрак (род. 1968, Черкассы) – украинский писатель, публицист. С 1999 года-директор неправительственной аналитической организации Центр исследований армии, конверсии и разоружения (ЦГАКР). Автор ряда книг и публикаций в сфере мотивации человеческой деятельности, развития личности, безопасности, а также безопасности государства. С июля 2006 года-член Общественного совета при Службе безопасности Украины, пишет Википедия.

Напомним, что в разведке Британии сообщили, что Черноморский флот РФ отступает - Украина доминирует в части моря. Успехи Украины в Черном море лишили Россию возможности вмешиваться в морские торговые пути.

В ВСУ назвали впечатляющее число уничтоженных кораблей РФ. По данным из открытых источников, по состоянию на начало широкомасштабного вторжения Черноморский флот РФ насчитывал 74 боевых корабля. Украина уничтожила 33% боевых кораблей.

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