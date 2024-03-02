Украина в 2022-м могла выбить войска РФ в Крым: эксперт назвал ошибку Байдена

США могли бы предоставить Украине 800 ракет ATACMS, ситуация с помощью привела к откату обстановки на уровень конца 2022 года, считает Валентин Бадрак.

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Запад побоялся вовремя дать Украине ATACMS - Бадрак / Коллаж: Главред, фото: Википедия, Белый дом

США могли бы поставить Украине ракеты ATACMS, ведь на замену им они уже получают новейшие Precision Strike Missile дальностью 500 километров. Глава Белого дома Джо Байден допустил ошибку, ведь если бы ATACMS дальностью 300 километров были поставлены в 2022 году, ВСУ могли бы выбить оккупантов из "сухопутного коридора" в захваченный Крым. Об этом заявил военный эксперт, директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения, писатель Валентин Бадрак.

Во время чата на Главреде он рассказал о том, что Штаты уже меняют старые ATACMS с радиусом боевого действия 300 километров на ракеты, которые достигают 500 км.

"Баллистические ракеты малой дальности, то есть ATACMS, являются американским оружием, причем довольно старым. Но его не дают. США могут предоставить примерно 800 таких ракет. У них их 1600, из них тысяча – в боевом состоянии. И сейчас на замену этим ракетам они получают новейшие Precision Strike Missile (PrSM) дальностью 500 км. И производителю Lockheed Martin уже поставлена задача сделать их еще более дальнобойными – 650 км", - отметил Бадрак.

По его мнению, силы обороны Украины выбили бы оккупантов из "сухопутного коридора" еще в 2022 году, если бы были переданы ATACMS.

"Но без решения Конгресса мы не можем получить даже старые ракеты ATACMS. Это стратегическая ошибка Байдена, который не сделал этого в 2022 году, ведь уже тогда украинская армия могла выбить Россию из сухопутного коридора в Крым. Это хотел сделать генерал Залужный, при этом он даже не просил ракеты – только дополнительную артиллерию и поддержку боеприпасами. Запад побоялся это сделать и осуществлял осторожное управление войной. И что мы имеем сейчас? Сейчас мы отброшены до уровня конца 2022 года. Но отличие в том, что тогда украинская армия была на подъеме, а сейчас мы истощены гораздо больше, чем та орда, которая лезет на Украину дальше. Вот чего добился Байден своим не принятием решения", - подчеркнул Валентин Бадрак.

Смотрите чат с Валентином Бадраком на Главреде:

Что такое ATACMS ATACMS (Army TACtical Missile System) — тактическая баллистическая ракета класса земля-земля, производимая американской компанией Lockheed Martin. Имеет дальность применения до 300 км на твёрдом топливе. Её различные варианты оснащения носят индексы МО США MGM-140, MGM-164 и MGM-168. Ракета ATACMS в транспортно-пусковом контейнере имеет индекс М39. ATACMS могут быть выпущены из реактивных систем залпового огня, таких как M270 MLRS и M142 HIMARS.

Ракеты ATACMS для Украины

Силы обороны Украины 17 октября прошлого года впервые ударили по оккупантам России ракетами ATACMS. По данным BBC, ВСУ били, вероятно, по позициям врага в захваченных Бердянске и Луганске. Позже передачу американских ракет и их применение против российских войск подтвердил президент Владимир Зеленский.

США готовы передать Украине ATACMS большой дальности, ждут лишь решения Конгресса, сообщали 19 февраля журналисты NBC News со ссылкой на свои источники. Пока решение тормозится из-за того, что Конгресс не согласовал дальнейшее финансирование военной помощи Киеву.

В Белом доме заявили, что вопрос ATACMS для Украины обсуждается. Советник Белого дома по вопросам коммуникаций в сфере национальной безопасности Джон Кирби напомнил, что пока Конгресс тормозит помощь Киеву, Россия получает баллистические ракеты от Ирана.

Кто такой Валентин Бадрак Валентин Владимирович Бадрак (род. 1968, Черкассы) – украинский писатель, публицист. С 1999 года – директор неправительственной аналитической организации Центр исследований армии, конверсии и разоружения (ЦИАКР). Автор ряда книг и публикаций в сфере мотивации человеческой деятельности, развития личности, безопасности, а также безопасности государства. С июля 2006 года – член Общественного совета при Службе безопасности Украины, пишет Википедия.

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