Передача новых партий ATACMS Украине: в Белом доме сделали важное заявление

В Белом доме отметили, что в то время, как Когнрес США не может принять решение о помощи Украине, Россия получает баллистические ракеты из Ирана.

https://glavred.info/world/peredacha-novyh-partiy-atacms-ukraine-v-belom-dome-sdelali-vazhnoe-zayavlenie-10544264.html Ссылка скопирована

В США сделали важное заявление о передаче Украине ракет ATACMS / Коллаж Главред, фото: Офис президента, US Army

Вопросы передачи Украине систем ATACMS остается актуальным. Об этом заявил советник Белого дома по вопросам коммуникаций в сфере национальной безопасности Джон Кирби во время встречи с прессой, передает Голос Америки.

Он также отметил, что США передали Украине другие системы, аналогичные ATACMS, которые оказались эффективными на поле боя.

"Мы никогда не снимали ATACAMS с повестки дня. Они все еще являются неотъемлемой частью дискуссий, которые мы ведем с Украиной", - сказал Кирби. видео дня

В то же время, он отметил, что в данный момент Соединенные Штаты не могут даже поставить боеприпасы Украине, поскольку Конгресс еще не одобрил дополнительную помощь для Украины. Он пояснил, что когда у украинских военных заканчиваются пули и артиллерийские снаряды, они вынуждены принимать важные решения на поле боя, чтобы только удержаться на ключевых позициях.

По словам Кирби, такая ситуация возникает в то время, когда Иран и Северная Корея предоставляют России значительное количество беспилотников, управляемых авиационных бомб и артиллерийских боеприпасов. Кроме того, в СМИ появились сообщения о передаче Ираном России баллистических ракет.

"Подумайте, с чем сталкивается Украина. Россия получает оружие и боеприпасы из Ирана и Северной Кореи... Тем временем Палата представителей Конгресса США оставляет Украину на произвол судьбы. Не сомневайтесь ни на миг, что Владимир Путин не использует все это", - предостерег Кирби.

Он добавил, что Москва уже некоторое время углубляет свои связи с Ираном, а "потенциальная погоня за баллистическими ракетами" с их дальностью действия и разрушительной силой, "является еще одним доказательством" того, что Путин рассчитывает на бездействие Конгресса.

"Он явно верит, что сейчас есть его лучший шанс поставить Украину на колени, что сейчас пришло время нанести более глубокий удар в тылу, уничтожив военные базы и воинские части и их оборонную промышленность... Надо сейчас принять законопроект о дополнительной помощи", - сказал Кирби.

Помощь США для Украины

Напомним, как ранее сообщал Главред, к весне Украина сталкивается с "катастрофической" нехваткой боеприпасов и средств противовоздушной обороны, что, по оценке США, может ухудшиться без финансирования от Конгресса.

Президент Украины Владимир Зеленский высказал мнение, что найти альтернативу американской помощи будет очень трудно, если США вдруг не одобрят ее оказание. Он подчеркнул, что без этой помощи еще больше украинских военных окажутся в больницах.

Американский обозреватель Гэл Брэндс заметил, что отказ США в помощи Украине будет иметь серьезные и глобальные последствия, подорвав политику Америки на долгое время. Он также отметил, что никто другой не сможет оказать военную помощь Украине в таких объемах, как это делала Америка.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.