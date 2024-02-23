Зеленский показал видео с тренировок украинских пилотов на F-16

Глава государства также выразил благодарность коалиции F-16 и заявил, что все украинцы ждут дня, когда первые украинские F-16 появятся в нашем небе.

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Кадры тренировки пилотов на F-16 опубликовал президент / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский показал, как украинские пилоты тренируются на западных истребителях F-16.

Глава государства также выразил благодарность коалиции F-16.

"Все украинцы ждут дня, когда первые украинские F-16 появятся в нашем небе, когда усилят защиту наших городов и общин и возможности наших Сил обороны Украины. В то время как наши пилоты и персонал продолжают обучение, я благодарен коалиции F-16, которая приближает этот день", - написал Зеленский в Telegram.

видео дня

Смотрите видео - Зеленский показал тренировки украинских пилотов на F-16 в Дании:

Самолеты F-16 для Украины

Первая группа украинских пилотов, которая состоит четырех человек, завершит программу обучения на самолетах F-16 уже к лету 2024 года. Все пилоты из трех групп завершат обучение в период с мая по август, хотя точный график зависит от хода программы.

Представитель Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что на данный момент никто точно не знает, когда F-16 прибудут в Украину. Введение истребителей будет поэтапным процессом, начнется с прибытием небольшой группы пилотов и постепенным увеличением их количества.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина сможет использовать истребители F-16 для нанесения ударов по законным российским военным целям за пределами Украины. При этом генсек Альянса не смог спрогнозировать, когда Украина получит истребители.

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