Зеленский показал видео с тренировок украинских пилотов на F-16

Президент Украины Владимир Зеленский показал, как украинские пилоты тренируются на западных истребителях F-16.
Глава государства также выразил благодарность коалиции F-16.
"Все украинцы ждут дня, когда первые украинские F-16 появятся в нашем небе, когда усилят защиту наших городов и общин и возможности наших Сил обороны Украины. В то время как наши пилоты и персонал продолжают обучение, я благодарен коалиции F-16, которая приближает этот день", - написал Зеленский в Telegram.
Смотрите видео - Зеленский показал тренировки украинских пилотов на F-16 в Дании:
Самолеты F-16 для Украины
Первая группа украинских пилотов, которая состоит четырех человек, завершит программу обучения на самолетах F-16 уже к лету 2024 года. Все пилоты из трех групп завершат обучение в период с мая по август, хотя точный график зависит от хода программы.
Представитель Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что на данный момент никто точно не знает, когда F-16 прибудут в Украину. Введение истребителей будет поэтапным процессом, начнется с прибытием небольшой группы пилотов и постепенным увеличением их количества.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина сможет использовать истребители F-16 для нанесения ударов по законным российским военным целям за пределами Украины. При этом генсек Альянса не смог спрогнозировать, когда Украина получит истребители.
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