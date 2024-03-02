Слабая линия обороны Украины помогает наступлению РФ: в NYT раскрыли детали

Украина вела оборону Авдеевки с 2014 года, и времени на подготовку фортификационных сооружений было достаточно.

https://glavred.info/ukraine/slabaya-liniya-oborony-ukrainy-pomogaet-nastupleniyu-rf-v-nyt-raskryli-detali-10546721.html Ссылка скопирована

Окопы ВСУ часто представляют собой "рудиментарные" земляные укрепления, пишет NYT / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/libkos, Planet Labs Inc.

После выхода из Авдеевки Силы обороны Украины пытаются сдержать наступление российских оккупантов. Армии РФ удается постепенно достигать определенных успехов. Причина этого - дефицит боеприпасов у ВСУ, уменьшение западной помощи и плохо обустроенная оборона. Об этом пишут журналисты The New York Times после анализа спутниковых снимков.

В статье говорится, что Украина вела оборону Авдеевки с 2014 года, и времени на подготовку фортификационных сооружений было достаточно. Но часто окопы представляют собой "рудиментарные" земляные укрепления. При этом они не имеют дополнительных укреплений, которые могли бы задержать российские танки и помочь защитить основные дороги и важную местность.

Укрепления ВСУ / Planet Labs Inc.

Особенно контраст заметен на фоне российских оборонительных укреплений в районе Вербового и Роботино, где летом 2023 года ВС РФ смогли сдержать украинское наступление.

видео дня

Укрепления армии РФ / Planet Labs Inc.

Укрепления армии РФ и ВСУ / Planet Labs Inc.

За неделю после захвата Авдеевки российские войска смогли продвинуться дальше и захватить три села к западу от города. По меньшей мере за еще одно сейчас происходит борьба.

Американские официальные лица в частном порядке заявляют об обеспокоенности, что Украина не укрепила свои оборонительные линии достаточно хорошо, и что теперь сталкиваются с последствиями.

Почему Украина не обустроила укрепления

Издание отмечает, что причин отсутствия мощных оборонительных укреплений может быть много.

В частности, Украина, возможно, была слишком сосредоточена на наступательных операциях, а выделение денег на фортификацию потребовало бы дополнительных средств.

Американские чиновники также указывают на психологический элемент. Мощные оборонительные укрепления могли бы стать молчаливым признанием того, что они вряд ли планируют большое наступление в этом районе.

Однако сейчас ситуация изменилась. Есть финансирование, но на пути фортификации стоит дефицит инженерных подразделений и специалистов и строителей.

Бои за Авдеевку и выход ВСУ Город Авдеевка в Донецкой области называют "воротами" в оккупированный Россией Донецк. Контроль ВСУ над Авдеевкой не позволял оккупантам использовать Донецк в качестве транспортного узла. Кроме того, Авдеевка стоит на пути от Донецка на Константиновку, Краматорск и Славянск. Бои за Авдеевку начались в феврале 2022 года. Осенью 2023 -го оккупанты с новой силой начали атаковать город - шли ожесточенные бои. Ночью 17 февраля 2024 года Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о выводе украинских подразделений из Авдеевки. Командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский позже заявил, что украинские военные "в соответствии с полученным распоряжением, вышли из Авдеевки на заранее подготовленные позиции". Очевидно, что Россия воспользовалась моментом законодательной неопределенности относительно дальнейшей помощи Украине со стороны США. Ситуацию усугубляло и значительное сокращение боеприпасов у ВСУ, чтобы отражать атаки врага. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба убежден, что если бы не дефицит боеприпасов, украинские силы могли бы и дальше держать оборону Авдеевки, которую РФ не могла захватить за непрерывные четырехмесячные штурмы. При этом российские оккупанты, хоть и захватили город, но понесли тяжелейшие потери. Бригадный генерал Тарнавский заявил, что в течение четырех месяцев боев за Авдеевку армия РФ потеряла более 47 тысяч своих солдат.

Ситуация в Авдеевке - последние новости

Российские оккупанты наступают по всей полосе вокруг Авдеевки в Донецкой области. Тактика врага изменилась. Раньше бои продолжались в городской застройке, сейчас они перешли в поле и лесополосу.Об этом 1 марта заявил майор ВСУ, заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин.

Выв украинских защитников из Авдеевки был "единственным правильным шагом". Захват города является лишь началом новой наступательной кампании российских оккупантов. Об этом рассказал командир штурмовой группы "NC 13" второго штурмового батальона 3 ОШБр Николай Зинкевич.

Украинские военные были вынуждены отойти от населенных пунктов Степное и Северное.

26 февраля Вооруженные силы Украины официально подтвердили отступление из Ласточкино вблизи Авдеевки, где они раньше держали оборону.

Россияне продвинулись на 6 километров после захвата Авдеевки, сообщили в разведке Британии.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.