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Ключевой год для Путина: Данилов сделал прогноз по войне РФ против Украины

Андрей Ганчук
2 марта 2024, 14:09
Агрессор Россия пытается нанести максимальный удар и применяет в войне с Украиной свои ключевые ресурсы и возможности, считает Алексей Данилов.
Путин, Данилов
Путин раскручивает военный маховик, но недовольство народа будет лишь нарастать - Данилов / Коллаж: Главред, фото: Скриншот YouTube

Ключевым для главы Кремля Владимира Путина будет 2024 год. Москва пытается нанести максимальный удар, применяя свои ключевые ресурсы и возможности в войне. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

На своей странице в социальной сети Facebook он написал о том, что у России "остается надежда нанести нокаут, заключив в него максимальную концентрацию имеющихся ресурсов и возможностей".

По словам чиновника, если у оккупантов не будет продвижений на фронте, ситуация в российском обществе усугубится. Ведь тогда придется и в дальнейшем проводить мобилизацию и вкладывать средства в войну.

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"Когда каждый день, месяц, год войны с сомнительными и не впечатляющими результатами будут укреплять и углублять настроения преданных ожиданий, что неизбежно будет приводить к увеличению количества недовольных и желающих мира. Понятно, что россияне в основном не против войны, они против "не победной" войны, а "победа" может только присниться лишь в не очень трезвых снах зиц-президента на РФ Дмитрия Медведева. И, кстати, тенденцию увеличения тех, кто выступает за прекращение военных действий, фиксируют, как тренд, даже ручные социологи кремля. Чем интенсивнее Путин будет раскручивать военный маховик, тем более быстрыми темпами будет расти недовольство "глубинного народа" - в формуле прямо пропорциональной", - считает Данилов.

Также он акцентировал внимание на том, что усиление темпов военной мобилизации экономики в России уже приводит к сталинским практикам, когда основные государственные ресурсы и активы концентрируются в руках государства.

По мнению чиновника, если у Кремля закончатся деньги, то власти просто заберут средства у своих граждан.

"И похожий перечень, таких самоубийственных шагов, которые вынужден будет сделать Путин, можно продолжать еще очень долго. Логика первоначальной ошибки (нападение на Украину) предусматривает лавинообразное накопление проблем и постепенное ухудшение обстоятельств до наступления ситуации кризиса. А в войне, развязанной Россией, победит тот, кто сохранит внутреннее единство и не сломается изнутри. У Украины есть, цель, чувство праведной ненависти и понимание справедливости своей борьбы - то, что нас закаляет и объединяет! Что из этого перечня имеют россияне?" – подчеркнул Алексей Данилов.

Война России против Украины

В ближайшие пару месяцев Украину ждет трудный период на фронте, считает канцлер Минобороны Эстонии Кусти Сальм. По его словам, Европе в такой ситуации придется самостоятельно отвечать за свою безопасность.

Журналисты Le Monde опубликовали материал, в котором говорится, что Франция изучает возможность отправки спецназа в Украину. Как предполагается, группировка могла бы "защитить некоторые территории от российских ударов".

Режим Путина остался без канала поставок боеприпасов от КНДР, написали журналисты южнокорейского издания NK Pro. Вероятно, из-за проблем с производством и логистикой в самой Северной Корее прекратились поставки оружия Москве морским путем.

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СНБО Алексей Данилов война России и Украины
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