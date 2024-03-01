Спецназ Франции в Украине: СМИ раскрыли планы Парижа и назвали две цели

Все государства-союзники в определенной степени представлены в Украине, речь идет о представителях западных разведок, пишут французские журналисты Le Monde.

https://glavred.info/world/specnaz-francii-v-ukraine-smi-raskryli-plany-parizha-i-nazvali-dve-celi-10546598.html Ссылка скопирована

Спецназ Франции может появиться в Украине для защиты некоторых территорий - Le Monde / Коллаж: Главред, фото: Википедия, Минобороны РФ

Франция изучает возможность переброски в Украину своих спецназовцев, которые могли бы "защитить некоторые территории Украины и ограничить удары со стороны агрессора России".

В материале Le Monde говорится о том, что с начала полномасштабного вторжения России на территории украинского государства присутствовали французские субъекты, которые связаны со спецслужбами Запада. Причем часто с военным статусом.

"Действия этих служб по своей природе тайны, а значит, не подпадают под действие законов войны", - считает бывший сотрудник Генерального директората внешней безопасности Франции Винсент Крузе. видео дня

Кроме того, в статье говорится, что представители стран-союзников из разведок присутствуют в Украине.

"Все государства-союзники присутствуют в Украине. Речь не идет о боевых подразделениях, но есть представители каждой разведывательной службы, например", - сказал один из инсайдеров.

Помимо этого, как говорится в публикации, в Киеве рассчитывают на усиление военного присутствия западных союзников. Вопрос "висит в воздухе" еще с декабря прошлого года.

"Если есть поставки оружия, там должны быть люди, которые физически дают информацию о том, как пользоваться этой техникой", - сказано в статье.

Вооруженные силы Франции Согласно данным Википедии, Вооружённые силы Французской Республики — формирование Французской Республики, созданное для вооружённой защиты её интересов и территорий, в том числе и заморских. В целом, Франция является одной из немногих стран, в составе вооружённых сил которой есть почти полный спектр современных вооружений и военной техники собственного производства — от стрелкового оружия до ударных атомных авианосцев (которые, кроме Франции, есть только у США). Численность французской армии на 2022 год составляла 203 250 человек.

Идея Макрона о войсках НАТО в Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон допустил отправку войск НАТО в Украину. Впрочем, как сказал политик, пока в Европе нет согласия по поводу размещения войск стран Запада на территории украинского государства.

Президент Владимир Зеленский назвал положительным сигналом идею Макрона о войсках НАТО в Украине. По словам украинского гаранта, Макрон должен приехать в Киев в середине марта, и этот вопрос может обсуждаться.

Руководитель Кремля Владимир Путин пригрозил Западу ядерным оружием в случае ввода войск Запада в Украину. В частности, он сказал, что у России есть вооружения, которые "могут поражать цели на их территории".

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.