УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

"В ближайшие пару месяцев": в Эстонии сделали прогноз о трудном моменте для Украины

Андрей Ганчук
2 марта 2024, 11:45
Наступит момент, когда Европе придется самостоятельно отвечать за свою безопасность, считает канцлер министерства обороны Эстонии Кусти Сальм.
ВСУ, войска РФ
Украину ждет тяжелый период в войне с Россией - Минобороны Эстонии / Коллаж: Главред, фото: 22-я ОМБр, Минобороны РФ

Украина вынуждена будет столкнуться с тяжелым периодом в войне с агрессором Россией. Обстановка на фронте станет еще сложнее, а сигналы из-за океана будут еще более странными. В такой момент Европе придется самостоятельно отвечать за свою безопасность. Об этом заявил канцлер Минобороны Эстонии Кусти Сальм.

Как сообщает ERR, по его мнению, такая ситуация наступит в ближайшие пару месяцев. Ожидается еще более сложная обстановка на фронте.

"Я думаю, что этот день наступит в ближайшие пару месяцев. Это произойдет, когда ситуация на украинском фронте станет еще тяжелее, а сигналы из-за океана будут еще более странными. Это и станет тем моментом, когда Европе придется действительно самостоятельно отвечать за свою безопасность", - считает представитель военного ведомства Эстонии.

видео дня

Также Кусти Кульм выразил надежду, что в ближайшие месяцы Европа передаст Украине вооружения дальнего радиуса действия.

Война России против Украины

Россия "предлагала" Украине "мир в обмен на территории" в рамках переговоров в марте 2022 года, сказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Он подчеркнул, что Киев не пошел на ультиматумы представителей Путина.

Франция рассматривает возможность переброски спецназа в Украину, написали журналисты Le Monde. По данным издания, группировка могла бы "защитить некоторые территории от российских ударов".

В Чехии предупредили об угрозе от России в случае ее "победы" в Украине. По мнению главы МИД Яна Липецкого, Москва, в таком случае, будет устраивать так называемые СВО уже в Европе.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Европа новости Эстонии война России и Украины
Реклама

Главное за день

"В ближайшие пару месяцев": в Эстонии сделали прогноз о трудном моменте для Украины

"В ближайшие пару месяцев": в Эстонии сделали прогноз о трудном моменте для Украины

11:45 Мир
Число жертв в Одессе выросло: из-под завалов достали тело ребенка

Число жертв в Одессе выросло: из-под завалов достали тело ребенка

11:36 Украина
РФ воюет против гражданских: Зеленский отреагировал на удар по Одессе и обратился к Западу

РФ воюет против гражданских: Зеленский отреагировал на удар по Одессе и обратился к Западу

10:26 Украина
Все главные новости

Популярное

Угроза наступления на Киев: украинцев предупредили об опасности с севера 3905

Угроза наступления на Киев: украинцев предупредили об опасности с севера

Мир в обмен на территории : у Зеленского раскрыли детали предложения Путина 3590

"Мир в обмен на территории": у Зеленского раскрыли детали "предложения" Путина

Украинцам пересчитали все пенсии: кто станет получать на 500 грн больше 3501

Украинцам пересчитали все пенсии: кто станет получать на 500 грн больше

Китайский гороскоп на март: что готовят звезды в первый месяц весны 2322

Китайский гороскоп на март: что готовят звезды в первый месяц весны

Последние новости

12:46

Быстро сменяются в гареме: Цибульская прокомментировала новый роман Остапчука

11:45

"В ближайшие пару месяцев": в Эстонии сделали прогноз о трудном моменте для Украины

11:39

Как выехать мужчинам из Украины в марте: адвокат объяснил, какие правила действуют

11:36

Число жертв в Одессе выросло: из-под завалов достали тело ребенкаФото

11:34

Лунный календарь на 3 марта: какой части тела нужно уделить особенное внимание

Россия готовит новое наступление и без проблем положит в этой войне 2-3 миллиона россиян – БадракРоссия готовит новое наступление и без проблем положит в этой войне 2-3 миллиона россиян – Бадрак
11:22

Какие трусы лучше носить мужчинам: как правильно выбрать белье

11:09

Впервые в истории: немецкие истребители вылетели на перехват самолетов РФ в Латвии

10:43

Племянник Ольги Сумской оценил ее реакцию за его "наезд" на ее дочь-молчунью Паперную

10:30

Китайский гороскоп на 3 марта: Быку - чувство долга, Дракону - сильное влечение

Реклама
10:26

РФ воюет против гражданских: Зеленский отреагировал на удар по Одессе и обратился к ЗападуФото

09:48

В Санкт-Петербурге российская ПВО охотилась на дрон и повредила многоэтажкуВидео

09:38

"Происходят некоторые события": Виталий Козловский заинтриговал изменениями в жизни

09:06

ВСУ уничтожили 14 "Шахедов" и отправили в вечный полет еще один вражеский Су-34Фото

08:51

Кто сможет получить бронь от мобилизации: в Раде дали ответ

08:29

"Шахеды" атаковали Харьков и область, есть "прилеты": что известно

08:10

Политическая система США догулялась до мышеймнение

07:27

РФ ударила по многоэтажке в Одессе, есть погибшие и пострадавшие: все подробностиФотоВидео

07:25

Только настоящие детективы найдут бутылку за 5 секунд: чрезвычайно сложная загадка

06:35

Что значит "після дощику в четвер": языковед удивил объяснениемВидео

06:10

У оккупантов рекорд в феврале всё же состоялсямнение

Реклама
04:20

Есть риск катастрофы: астролог сказал, когда в марте нельзя отправляться в путьВидео

03:43

Как самостоятельно сделать шугаринг: рецепт пасты, которая надолго избавится от волос

03:02

"Равноправие – это коммунизм": Скрипка считает, что в Украине женщины подавляют мужчин

02:30

Угроза наступления на Киев: украинцев предупредили об опасности с севераВидео

02:00

"Очень круто": дочь Елены Кравец рассказала о подарках от родителей

01:31

"Успеть до 20-х чисел марта": Влад Росс рассказал о кардинальных изменениях на работеВидео

01 марта, пятница
23:59

"Это хорошая новость": Байден подписал временный бюджет, шатдауна не будет

23:48

"Он не доверяет украинцам": депутат Бундестага обвинил Шольца во лжи о Taurus

23:24

Две операции позади, еще одна впереди: Узелков рассказал о своем состоянии

23:20

Штормить будет 5 дней: Украину накрыла 4-балльная магнитная буря

23:08

Бывший бойфренд Пиппы Миддлтон покончил с собой

23:03

Экс-муж Бритни Спирс прореагировал на ее конфликт с Тимберлейком

22:34

$18 млн предоставят африканской стране: Венгрия цинично отказалась помогать Украине

22:25

Президент Аргентины Милей передал Украине вертолеты из РФ - Financial Times

21:47

Когда Страстная пятница в 2024 году: важные запреты в самый важный день перед Пасхой

21:41

Ксения Мишина стала жертвой мошенников и потеряла кругленькую сумму

21:23

У Путина будут устраивать "СВО" в Европе: в Чехии предупредили об угрозе

21:23

"Проблем быть не должно": ЕС усилит контроль за экспортом украинского зерна

21:22

РФ лезет по всей полосе с огромным количеством пехоты: ВСУ - о наступлении возле Авдеевки

20:49

"Город не защищен": Зеленский не советует украинцам возвращаться в Харьков

Реклама
20:44

Украинцам пересчитали все пенсии: кто станет получать на 500 грн больше

20:25

"Россия знает последствия": в НАТО прямо ответили на ядерные угрозы Путина

19:54

Потап неожиданно посвятил трогательный трек своей мамеВидео

19:49

Любовь закружит голову: три знака зодиака встретят своего человека в марте

19:44

В Украину идет потепление: где ворвется почти +20 градусов

19:22

Спецназ Франции в Украине: СМИ раскрыли планы Парижа и назвали две цели

19:15

Нововведения для мужчин: нардеп рассказал, будут ли вручать повестки за границей

19:15

Чистый четверг в 2024 году: что нельзя делать перед Пасхой, дата

19:10

Как Путин сам признался в совершении военного преступлениямнение

19:05

Путин "бредит" Киевом и захватом Украины: Бадрак рассказал, как разбить его "планы"Видео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Гороскоп
Лунный календарь 2024Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Праздники
Какой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять