"В ближайшие пару месяцев": в Эстонии сделали прогноз о трудном моменте для Украины

Украина вынуждена будет столкнуться с тяжелым периодом в войне с агрессором Россией. Обстановка на фронте станет еще сложнее, а сигналы из-за океана будут еще более странными. В такой момент Европе придется самостоятельно отвечать за свою безопасность. Об этом заявил канцлер Минобороны Эстонии Кусти Сальм.
Как сообщает ERR, по его мнению, такая ситуация наступит в ближайшие пару месяцев. Ожидается еще более сложная обстановка на фронте.
"Я думаю, что этот день наступит в ближайшие пару месяцев. Это произойдет, когда ситуация на украинском фронте станет еще тяжелее, а сигналы из-за океана будут еще более странными. Это и станет тем моментом, когда Европе придется действительно самостоятельно отвечать за свою безопасность", - считает представитель военного ведомства Эстонии.видео дня
Также Кусти Кульм выразил надежду, что в ближайшие месяцы Европа передаст Украине вооружения дальнего радиуса действия.
Война России против Украины
Россия "предлагала" Украине "мир в обмен на территории" в рамках переговоров в марте 2022 года, сказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Он подчеркнул, что Киев не пошел на ультиматумы представителей Путина.
Франция рассматривает возможность переброски спецназа в Украину, написали журналисты Le Monde. По данным издания, группировка могла бы "защитить некоторые территории от российских ударов".
В Чехии предупредили об угрозе от России в случае ее "победы" в Украине. По мнению главы МИД Яна Липецкого, Москва, в таком случае, будет устраивать так называемые СВО уже в Европе.
Другие новости:
- Если пошлете войска в Украину: Путин пригрозил ударом "ядеркой" и ракетами по Западу
- Война могла закончиться весной 2022 года: в WSJ раскрыли условия Путина
- У Путина запустили операцию "Майдан-3": в ГУР назвали фамилии главных зачинщиков