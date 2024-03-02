"В ближайшие пару месяцев": в Эстонии сделали прогноз о трудном моменте для Украины

Наступит момент, когда Европе придется самостоятельно отвечать за свою безопасность, считает канцлер министерства обороны Эстонии Кусти Сальм.

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Украину ждет тяжелый период в войне с Россией - Минобороны Эстонии / Коллаж: Главред, фото: 22-я ОМБр, Минобороны РФ

Украина вынуждена будет столкнуться с тяжелым периодом в войне с агрессором Россией. Обстановка на фронте станет еще сложнее, а сигналы из-за океана будут еще более странными. В такой момент Европе придется самостоятельно отвечать за свою безопасность. Об этом заявил канцлер Минобороны Эстонии Кусти Сальм.

Как сообщает ERR, по его мнению, такая ситуация наступит в ближайшие пару месяцев. Ожидается еще более сложная обстановка на фронте.

"Я думаю, что этот день наступит в ближайшие пару месяцев. Это произойдет, когда ситуация на украинском фронте станет еще тяжелее, а сигналы из-за океана будут еще более странными. Это и станет тем моментом, когда Европе придется действительно самостоятельно отвечать за свою безопасность", - считает представитель военного ведомства Эстонии. видео дня

Также Кусти Кульм выразил надежду, что в ближайшие месяцы Европа передаст Украине вооружения дальнего радиуса действия.

Война России против Украины

Россия "предлагала" Украине "мир в обмен на территории" в рамках переговоров в марте 2022 года, сказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Он подчеркнул, что Киев не пошел на ультиматумы представителей Путина.

Франция рассматривает возможность переброски спецназа в Украину, написали журналисты Le Monde. По данным издания, группировка могла бы "защитить некоторые территории от российских ударов".

В Чехии предупредили об угрозе от России в случае ее "победы" в Украине. По мнению главы МИД Яна Липецкого, Москва, в таком случае, будет устраивать так называемые СВО уже в Европе.

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