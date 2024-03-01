"Мир в обмен на территории": у Зеленского раскрыли детали "предложения" Путина

Россия не предлагала Украине реального мира, никаких возможностей договориться не было, сказал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

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Россия "предлагала" Украине капитуляцию - Подоляк / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, соцсети

Страна-оккупант Россия на переговорах в марте позапрошлого года "предлагала" Украине отказаться от оккупированных территорий, собственной субъектности и армии. Киеву навязывали капитуляцию, а не мир. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

В своем Telegram-канале он прокомментировал публикацию WSJ, в которой описаны "детали" так называемого "предложения" России.

Россия "выдвигала" Украине ультиматумы

"На первом и последующих этапах переговоров (Беларусь/Турция) Рф ультимативно требует отдать ей уже оккупированные территории и юридически от них отказаться, отказаться от своей субъектности (невступление в альянсы, отказ от культурной и информационной идентичности), отказ от собственной армии. Эти условия были неизменными. Где здесь можно прочитать предложение "мира", а не безусловной капитуляции?" – отметил чиновник.

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Он напомнил, что цель России – оккупация Украины.

"Предлагаю все-таки пользоваться логикой (ирония) и повторно оценить известные (неизменные) факты… Рф масштабно заходит в другую страну и массово убивает граждан этой страны. Цель - захват территории, переформатирование государства, прямая и опосредованная оккупация", - указал Подоляк.

Также он добавил, что любые переговоры с РФ стали невозможными.

"После тактических поражений в северных областях Украины и бегства с Киевщины раскрылись массовые факты геноцидных практик Рф и ее истинных намерений в Украине. Что окончательно сделало невозможным любые контакты с Рф", - сказал советник главы Офиса президента.

Стамбульские переговоры - что о них известно Переговоры Украины и России сначала на территории Беларуси, а потом в Турции состоялись весной 2022 года. 10 марта в рамках дипломатического форума в Анталье прошла встреча министров иностранных дел Украины и России Дмитрия Кулебы и Сергея Лаврова, а переговоры на уровне делегаций стартовали 29 марта в Стамбуле.

В ходе встречи украинская сторона передала российским делегатам проект соглашения - так называемого "Стамбульского коммюнике". В течение апреля стороны обсуждали проект соглашения по видеосвязи на уровне делегатов и рабочих групп, но к маю были вынуждены признать, что переговоры забуксовали. 24 ноября 2023 года Давид Арахамия заявил, что на переговорах, проходивших в феврале-марте 2022 года в Беларуси и Турции, делегация из Москвы обещала Киеву заключение мира за отказ от вступления в НАТО. По его словам, Украина отказалась из-за отсутствия доверия к россиянам, также пришлось бы менять Конституцию, а тогдашний премьер-минитр Великобритании Борис Джонсон якобы предлагал "просто воевать". Позже бывший советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Стамбульские переговоры были вполне реальны и вели к мирному соглашению на выгодных для Украины условиях.

"Реальных возможностей договориться не было"

Чиновник акцентировал внимание на том, что договориться возможностей не было. Украина подобных "условий" категорически не воспринимает.

Сейчас Москва хочет "паузы", чтобы потом возобновить боевые действия и уничтожить Украину.

"Вывод прост. Никаких реальных возможностей договориться не было. Условия капитуляции Рф не меняла. Украина категорически никогда этих условий не принимала. Сегодня Рф опять же хочет уничтожить Украину, но ищет возможности выторговать себе оперативную паузу, чтобы закончить милитаризацию, расширить мобилизацию и на следующем этапе масштабировать боевые действия. Вопрос: зачем периодически возвращаться к несуществующей теме и пытаться выдать известные капитулятивные требования Рф за что-то новое, что совершенно точно не могло привести к "миру"? Почему нужно продолжать не понимать, что такое масштабное вторжение Рф должно было закончиться лишь капитуляцией Украины на кровожадных условиях Рф, а не привести к "миру"?" – подчеркнул Михаил Подоляк.

Переговоры Украины и России

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о готовности к мирным переговорам с Украиной и назвал "условие". Дескать, согласно "позиции Москвы", Запад якобы должен прекратить оказывать военную помощь Киеву.

У Зеленского будут готовы к переговорам с Россией, но при двух условиях: диалог должен проходить на основе формулы Украины, а представители Москвы могут появиться на Саммите мира лишь на втором этапе, когда понадобится подписать документы. Такую позицию Киева назвал глава Офиса президента Андрей Ермак.

Формула мира Зеленского Формула мира Украины – инициатива Владимира Зеленского, направленная на завершение развязанной Россией войны политическим путем. Она предусматривает восстановление территориальной целостности Украины на основе Устава ООН, полный вывод российских войск с территории украинского государства, фиксацию результатов окончания войны и другие пункты.



Чтобы реализовать план, Украина проводит переговоры со странами Запада и Глобального Юга с целью проведения саммита, в рамках которого мир должен утвердить инициативу в качестве базового плана окончания войны.

Издание The Wall Street Journal раскрыло "условия" Путина на переговорах в марте 2022 года. Журналисты 1 марта опубликовали материал, в котором сказано, что Украине навязывали признание Крыма "российской территорией", внеблоковость, сокращение армии и другие моменты, на которые Киев не согласился.

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