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У Путина будут устраивать "СВО" в Европе: в Чехии предупредили об угрозе

Андрей Ганчук
1 марта 2024, 21:23
Кроме России, еще одной агрессивной страной является Китай, который стремится к изменению правил международного порядка, считает Ян Липавский.
Путин, войска РФ
Нельзя позволить России одержать победу над Украиной - МИД Чехии / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, Минобороны РФ

Если страна-оккупант Россия одержит победу в войне против Украины, у Владимира Путина будут устраивать так называемые специальные военные операции уже в Европе. Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.

Как сообщает Ceske Noviny, он сказал о том, что нужно продолжать оказывать поддержку Украине, а также усиливать давление на РФ и ее союзников путем санкций.

"Поражение Украины принесло бы новые ресурсы победителям и открыло бы двери для дальнейших "специальных военных операций" в Центральной и Восточной Европе", - считает Липавский.

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По его словам, следует умерить имперские амбиции Кремля.

"Война в Украине – это также и наша война. На карту поставлено наше будущее", - отметил дипломат.

Приостановка военной помощи США для Украины - история вопроса

6 декабря 2023 года законопроект, который был подан президентом США Джо Байденом, и включал помощь Украине, не прошел процедурного голосования в Сенате США.

Республиканцы в Палате представителей отказались голосовать, требуя сначала рассмотреть предложенные ими меры по защите границы с Мексикой и изменения в миграционное законодательство. Это привело к остановке поддержки Украины Соединенными Штатами Америки.

Законопрект Джо Байдена предусматривает предусматривает более 60 миллиардов долларов помощи Украине, 14 миллиардов долларов Израилю и 4,83 миллиарда долларов на поддержку партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе, включая Тайвань, для сдерживания агрессии со стороны Китая.

Также он акцентировал внимание на том, что если Россия останется безнаказанной, ее примеру последуют другие агрессоры. После завершения Холодной войны и распада СССР все стали игнорировать четкие предупреждения, такие как война России против Грузии, аннексия Крыма и убийство Кремлем политических оппонентов.

Китай – еще один агрессор

Кроме того, чешский глава МИД назвал Китай еще одной страной, которая стремится изменить международный правовой порядок.

"Внешняя политика Китая становится все более агрессивной", - добавил Ян Липавский и подчеркнул, что Пекин способен применить военную силу против Тайваня.

Война России против Украины

Цель России в войне – капитуляция Украины, сказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Комментируя переговоры с представителями Путина весной 2022 года, он отметил, что Москва выдвигала ультимативные требования, на которые Киев пойти не мог.

Путин "бредит" Киевом и захватом Украины, и его пыл можно остудить только в том случае, если ВСУ добьются технологического превосходства над войсками РФ, считает военный эксперт Валентин Бадрак. Нужно разрушить российскую армию.

Спецназ Франции может оказаться в Украине, написали журналисты Le Monde. Согласно их информации, Париж рассматривает такой вариант развития событий – силы могут прикрыть определенные участки фронта от российской агрессии.

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Кремль Чехия Владимир Путин война России и Украины
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