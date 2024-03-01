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Путин "бредит" Киевом и захватом Украины: Бадрак рассказал, как разбить его "планы"

Андрей Ганчук
1 марта 2024, 19:05
Украина должна усилить свои возможности для того, чтобы агрессор Россия прекратила посягательства на территорию государства, сказал Валентин Бадрак.
Путин, Украина
Большой удар по Путину заставит его повернуть назад - Бадрак / Коллаж: скриншот YouTube, УНИАН

Украине нужно добиться разрушения оккупационных войск и технологического отрыва от России, чтобы в Москве перестали "думать" о захвате украинских территорий. Об этом заявил военный эксперт, директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения, писатель Валентин Бадрак.

Во время чата на Главреде в ответ на вопрос читателя о том, какие должны быть обстоятельства, чтобы Путин перестал "бредить Новороссией, левобережьем и Киевом", эксперт сказал, что для этого нужно добиться разрушения российской армии.

Чтобы цель была достигнута, следует обеспечить технологический отрыв от России.

"Только одно обстоятельство заставит Путина повернуть назад – большой удар по нему. Разрушение армии и военно-политического руководства – это то, что может сделать свое дело. Для этого нужно повысить технологичность украинской армии и создать технологический отрыв от России. Этот отрыв обеспечит нам сдерживание того реваншизма, который обязательно будет в России и после Путина", - подчеркнул Валентин Бадрак.

Война России против Украины

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что весной 2022 году Россия "предлагала" Украине так называемый мир "в обмен" на Крым и утрату субъектности государства. Киев решительно отказался от таких "условий".

В ГУР назвали фамилии главных зачинщиков "Майдана-3" против Украины. В частности, речь идет о Владиславе Суркове и Сергее Кириенко, который считается куратором оккупированных территорий украинского государства.

Украина в 2024 году получит истребители F-16, сказал президент Владимир Зеленский. По его словам, нужно работать над тем, чтобы защитить воздушное пространство от российских военных самолетов, авиабомб и ракет.

Смотрите видео, в котором Валентин Бадрак рассказал, как разбить планы Путина:

Видео:

Кто такой Валентин Бадрак

Валентин Владимирович Бадрак (род. 1968, Черкассы) – украинский писатель, публицист. С 1999 года – директор неправительственной аналитической организации Центр исследований армии, конверсии и разоружения (ЦИАКР). Автор ряда книг и публикаций в сфере мотивации человеческой деятельности, развития личности, безопасности, а также безопасности государства. С июля 2006 года – член Общественного совета при Службе безопасности Украины, пишет Википедия.

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Валентин Бадрак чат Главреда война России и Украины
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