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У Путина запустили операцию "Майдан-3": в ГУР назвали фамилии главных зачинщиков

Андрей Ганчук
1 марта 2024, 17:00
Агрессор Россия уже потратила 1,5$ млрд на операцию и также задействует лиц, которые перешли на сторону Москвы, сказал представитель ГУР Андрей Юсов.
Путин, Украина
Над "Майданом-3" против Украины работают соратники Путина - ГУР / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, УНИАН

Бывший помощник главы Кремля Владислав Сурков и первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко причастны к подрывной кампании против Украины, которая получила кодовое название "Майдан-3". Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что Москва потратила на "Майдан-3" приблизительно 1,5 миллиарда долларов. В Кремле считают это "выгодной инвестицией".

По словам Юсова, Россия будет тиражировать пораженческую риторику, чтобы сорвать мобилизацию в Украине, поставить под сомнения легитимность украинских властей, расшатать ситуацию в стране и международную коалицию поддержки Киева.

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Кто стоит за "Майданом-3"

"Что касается конкретных фамилий: да, Кириенко, да, Сурков. Понятно, что все коллаборационисты-предатели, которых приютила сейчас Московия, будут так или иначе в этом задействованы", - сказал спикер ГУР.

Кроме того, он добавил, что у военной разведки есть фамилии людей, которые находятся на территории Украины и могут стать "объектами влияния".

Владислав Сурков

Владислав Сурков – российский политик. Работал помощником президента России по вопросам социально-экономического сотрудничества с государствами СНГ, а также непризнанными и оккупированными Россией Абхазией и Южной Осетией. Занимал должность заместителя главы правительства, руководил аппаратом правительства РФ.

Сурков курировал в Кремле политику России в отношении Украины. Его называли куратором оккупированных территорий Донбасса и одним из архитекторов незаконных российских образований "ДНР" и "ЛНР" на захваченных войсками РФ территориях Донецкой и Луганской областей Украины.

"Это не значит, что они уже дали согласие. Эта информация проверяется и уточняется", - подчеркнул Андрей Юсов.

План России "Майдан-3" против Украины

У Путина запустили большой план против Украины, сказал в середине февраля секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. По его словам, Кремль попытается дискредитировать военно-политическое руководство страны и лично Владимира Зеленского.

Позже разведка показала план РФ по расшатыванию ситуации в Украине. В частности, указывалось, что Россия намерена до первой половины июня распространить в украинской информационной среде пораженческие нарративы и внести раздор в общество.

РФ хочет привлечь к операции "Майдан-3" десятки людей, говорил представитель ГУР Андрей Юсов. Также он сообщал, что фамилии лиц, которые работают над планом Кремля против Украины, Киеву уже известны.

Сергей Кириенко

Сергей Кириенко – российский политик и чиновник. Первый заместитель главы администрации президента России с октября 2016 года.

В прошлом был известен своими либеральными взглядами и возглавлял "правительство реформаторов РФ" с 24 апреля по 24 августа 1998 года.

Сейчас находится под санкциями ЕС, Британии, США и Японии.

Кириенко отвечает за вопросы внутренней политики в России. В российских СМИ его называют куратором по вопросам оккупированных территорий Украины.

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Кремль Владислав Сурков война России и Украины Сергей Кириенко
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