Будут в небе Украины уже в этом году: Зеленский сделал заявление по F-16

Украине в 2024 году нужно провести работу над защитой неба от российских управляемых авиабомб, боевых самолетов и ракет, сказал президент Владимир Зеленский.

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В этом году истребители F-16 будут в нашем небе - Зеленский / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Западные истребители F-16 уже в 2024 году будут в небе Украины. Нужно провести работу, направленную на защиту воздушного пространства от авиабомб, боевых самолетов и ракет страны-оккупанта России. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

В ходе своего видеообращения в пятницу, 1 марта, он поблагодарил за поддержку Нидерланды и назвал задачу Украины на текущий год.

"Сегодня есть новый пакет военной поддержки для наших воинов - от Нидерландов. Кстати, Нидерланды активно помогают нам с ПВО, с коалицией F-16. В этом году новые истребители будут в нашем небе, и этот год должны сделать результативным в защите от российских управляемых авиабомб, от российских самолетов, ракет", - отметил Зеленский. видео дня

Также он добавил, что нужно, чтобы Украина усиливалась, а Россия – ослаблялась.

"Ключевое то, что Россия должна терять. А наша страна, наши партнеры - восстанавливать безопасность. Все для этого делаем. И я благодарю всех, кто помогает! Слава Украине!" – подчеркнул Владимир Зеленский.

Украина и Нидерланды подписали соглашение по безопасности

Президент Владимир Зеленский и нидерландский премьер Марк Рютте подписали соглашение между Украиной и Нидерландами по безопасности.

Договор предусматривает военную поддержку Украины от Амстердама в течение 10 следующих лет.

"Соглашение также определяет приоритеты оказания помощи в сфере противовоздушной обороны, артиллерии, морских и дальнобойных средств, с особым акцентом на укреплении Воздушных сил Вооруженных Сил Украины", - сказал Зеленский.

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