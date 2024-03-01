Будут в небе Украины уже в этом году: Зеленский сделал заявление по F-16

Западные истребители F-16 уже в 2024 году будут в небе Украины. Нужно провести работу, направленную на защиту воздушного пространства от авиабомб, боевых самолетов и ракет страны-оккупанта России. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.
В ходе своего видеообращения в пятницу, 1 марта, он поблагодарил за поддержку Нидерланды и назвал задачу Украины на текущий год.
"Сегодня есть новый пакет военной поддержки для наших воинов - от Нидерландов. Кстати, Нидерланды активно помогают нам с ПВО, с коалицией F-16. В этом году новые истребители будут в нашем небе, и этот год должны сделать результативным в защите от российских управляемых авиабомб, от российских самолетов, ракет", - отметил Зеленский.видео дня
Также он добавил, что нужно, чтобы Украина усиливалась, а Россия – ослаблялась.
"Ключевое то, что Россия должна терять. А наша страна, наши партнеры - восстанавливать безопасность. Все для этого делаем. И я благодарю всех, кто помогает! Слава Украине!" – подчеркнул Владимир Зеленский.
Украина и Нидерланды подписали соглашение по безопасности
Президент Владимир Зеленский и нидерландский премьер Марк Рютте подписали соглашение между Украиной и Нидерландами по безопасности.
Договор предусматривает военную поддержку Украины от Амстердама в течение 10 следующих лет.
"Соглашение также определяет приоритеты оказания помощи в сфере противовоздушной обороны, артиллерии, морских и дальнобойных средств, с особым акцентом на укреплении Воздушных сил Вооруженных Сил Украины", - сказал Зеленский.
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