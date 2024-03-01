Украина подписала важное соглашение по безопасности с Нидерландами

Соглашение о гарантиях безопасности предусматривает мощную для Украины поддержку.

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Зеленский подписал с Рютте двустороннее соглашение по безопасности / Коллаж: Главред, фото: Офис президента

В пятницу, 1 марта, президент Украины Владимир Зеленский подписал двустороннее соглашение по безопасности с премьер-министром Нидерландов. Об этом сообщил Владимир Зеленский в Telegram.

"Я благодарен Премьер-министру Рютте за это соглашение, которое усилит защиту Украины, в частности города Харькова, где мы сегодня встретились", - отметил президент.

Согласно договору, Нидерланды предоставят Украине важную военную поддержку в размере двух миллиардов евро в 2024 году. Также страна обязуется предоставлять оборонную помощь в течение следующих десяти лет.

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"Соглашение также определяет приоритеты оказания помощи в сфере противовоздушной обороны, артиллерии, морских и дальнобойных средств, с особым акцентом на укреплении Воздушных сил Вооруженных Сил Украины", - написал Владимир Зеленский.

Кроме этого, соглашение формализует позицию Нидерландов относительно усиления санкций против России, принуждения ее возместить убытки Украине и привлечения страны-агрессора к ответственности.

В то же время документ свидетельствует о поддержке Нидерландами будущего членства Украины в Европейском Союзе и НАТО.

Также Зеленский вместе с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте осмотрели здания, поврежденные в результате российских обстрелов Харькова, и почтили память детей, погибших из-за агрессии России.

"Мы работаем с партнерами, чтобы дать больше защиты людям, городу и региону. Спасибо всем, кто работает, восстанавливает разрушенное, спасает, помогает людям, пострадавшим от вражеских обстрелов. Светлая память всем, чьи жизни забрал российский террор", - добавил президент Украины.

Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности - международное соглашение о гарантиях безопасности Украины, которое определяет приоритетные сферы двустороннего сотрудничества в сфере безопасности - военной, политической, финансовой и гуманитарной. Соглашение фиксирует механизм 24-часового экстренного реагирования в случае повторной военной агрессии против Украины, а также предусматривает помощь нашей стране в укреплении собственных возможностей для надлежащего реагирования на возможную эскалацию агрессии со стороны РФ. Документ действует в течение десяти лет с даты его подписания и предусматривает возможность пересмотра партнерами в случае вступления Украины в НАТО до завершения срока его действия.

Соглашения по безопасности с Украиной

Напомним, 24 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал двусторонние соглашения по безопасности с Италией и Канадой. Согласно соглашениям, Украина получит более 3 миллиардов долларов в 2024 году от Канады в качестве макрофинансовой и оборонной помощи, а Италия будет оказывать военную помощь до завершения действия соглашения.

Также 16 февраля Украина и Франция подписали соглашение о гарантиях безопасности для Украины. Соглашение будет действовать 10 лет и предусматривает дополнительную помощь в размере 3 млрд евро на 2024 год.

Как сообщал Главред, в тот же день Зеленский встретился с канцлером Олафом Шольцом. На встрече в Берлине было подписано соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке с Германией.

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