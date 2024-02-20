"Сельский идиот Европы": будущий премьер Нидерландов хочет прекратить помощь Украине

Герт Вилдерс считает, что украинские беженцы приезжают в Голландию ради бесплатного жилья и рабочих мест.

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Герт Вилдерс раскритиковал украинских беженцев / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот, pixabay.com

Победитель выборов, лидер ультраправой "Партии Свободы" в Нидерландах Герт Вилдерс заявил, что страна приняла слишком много украинских беженцев, которые приезжают в Голландию ради бесплатного жилья и рабочих мест, а не из-за того, что спасаются от войны. Вилдерс выступает против продления военной помощи Украине.

Как сообщает агентство Reuters, позиция Вилдерса — одна из нескольких причин раскола между его политической силой и потенциальными партнерами по коалиции. Поэтому в Нидерландах после состоявшихся три месяца назад выборов все еще не создали новое правительство.

У Twitter Вилдерс раскритиковал украинских беженцев, комментируя статью в голландской ежедневной газете Telegraaf, в которой говорится, что нидерландский центральный регистрационный центр для украинских беженцев исчерпывает свои возможности.

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"Украинцы приезжают в Нидерланды толпами, но не из-за войны, а из-за бесплатного жилья, бесплатной медицины и наших рабочих мест. Нидерланды снова стали сельским идиотом Европы", - заявил Вилдерс.

Отметим, согласно временному механизму защиты, беженцы из Украины имеют право путешествовать по территории Евросоюза, чтобы жить и работать в любой стране по меньшей мере до марта 2025-го.

Отметим, депутаты партии BBB в Нидерландах предложили отправить на запад Украины беженцев, учитывая то, что эта часть страны относительно стабильна и безопасна.

Как сообщал Главред, Если Украина проиграет войну, количество украинских беженцев возрастет на 10 миллионов, и Германия будет одной из стран их назначения.

Напомним, с 19 февраля в Великобритании больше не действует Программа помощи семьям из Украины (Ukraine Family Scheme). Это одна из двух программ легального въезда для украинских беженцев, которые выезжают из Украины из-за полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ.

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