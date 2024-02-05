В Нидерландах сделали заявление: Украина получит больше F-16, чем обещали

Правительство Нидерландов сообщило про увеличение количества истребителей, которые будут предоставлены Украине.

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Украина получит больше F-16, чем обещали / коллаж: Гларвед, фото: Pickryl, twitter

Украина получит 24 истребителя вместо 18, о которых ранее шла речь. Об этом и том, почему так произойдет сообщило Министерство обороны Нидерландов.

Согласно сообщению ведомства, в 2021 году американская компания Draken International планировала приобрести у Нидерландов 12 истребителей 4 поколения, после чего изменила свой запрос до шести, однако вскоре отказалась и от них. В связи с чем Минобороны сможет предоставить Украине больше авиации.

"Теперь к 18 F-16, которые готовятся к доставке в Украину, добавятся шесть самолетов. Остальные 18 самолетов предназначены для учебного центра F-16 в Румынии (там уже обучают украинских пилотов)", - сообщило министерство обороны Нидерландов. видео дня

Также там добавили, что на протяжении многих лет F-16 были самой важной составляющей частью ударной силы Королевских ВВС Нидерландов.

"Теперь эту роль взял на себя F-35. Все F-16 утилизируются" - сообщили в МО Нидерландов.

Авиация Украины - последние новости

Как сообщал Главред, Украина получит от западных партнеров истребители F-16 вместе с ракетами, дальность которых составит 300-500 километров. Такой шаг позволит добиться еще больших успехов на поле боя и освобождать свои территории. Поставки HIMARS и MLRS в позапрошлом году привели к тому, что противник был вынужден перемещать свои военные объекты на расстояние более 100 километров от переднего края. Об этом заявил командующий Объдиненными Силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

Также, стало известно, что Украина получит истребители F-16 в 2024 году, Амстердам и Киев ведут работу по решению вопроса. Однако на данный момент нельзя назвать, когда и в какие сроки украинскому государству передадут самолеты. Об этом заявила министр обороны Нидерландов Кайсы Оллонгрен.

Помимо прочего, деоккупация Украины начнется с захваченного РФ Крыма, заявил военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. "Для этого есть разные механизмы. К примеру, можно освободить полуостров, не проводя сухопутной операции", - подчеркнул он в материале на 24 канале.

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