F-16 потопят остатки ЧФ: Свитан раскрыл неожиданный сценарий освобождения Крыма

ВСУ нужно достаточное количество ATACMS, а также самолеты F-16, уверен Роман Свитан.

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Деоккупация Украины начнется с захваченного РФ Крыма, заявил военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

"Для этого есть разные механизмы. К примеру, можно освободить полуостров, не проводя сухопутной операции", - подчеркнул он в материале на 24 канале.

Он пояснил, что если у Сил обороны Украины будет достаточное количество дальних средств поражения – то в течение нескольких недель, максимум через 1,5–2 месяца с помощью авиации и ракет Крым переводится в оперативное окружение.

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Эксперт уверен, что ВСУ нужно достаточное количество ATACMS, даже с дальностью 160 километров. Если их будет несколько сотен, то практически весь сухопутный коридор, начиная от Ростова и заканчивая Мелитополем – будет под контролем.

Также аналитик не исключает, что после завоевания преимущества в воздухе и уничтожение ПВО оккупантов в Крым могли бы зайти истребители F-16 для выполнения боевой работы. Для этого нужно более 100 самолетов.

"Самолеты могут затопить весь российский Черноморский флот примерно за месяц", – сказал летчик-инструктор.

Свитан добавил, что пара эскадрилей может взять под контроль всю акваторию Черного моря, при этом авиация ВСУ может неплохо отработать и по вражеским подлодкам.

Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Удары по оккупантам в Крыму

Ранее сообщалось, что в Крыму - взрывы и столбы дыма: оккупанты жалуются на массированную ракетную атаку. Оккупанты отчитываются об "уничтожении" 10 ракет ВСУ, а в сети пишут о "прилетах".

Напомним, во временно оккупированном Россией Крыму раздавались взрывы. Как отметили местные телеграм-каналы, вероятно был нанесен удар по аэродрому Бельбек. В то же время, спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что данный аэродром является основной авиационной базой противника, которую используют для нападения на Украину.

Как заявили ранее в Военно-морских силах Украины, ВСУ уничтожили 15 кораблей оккупантов России, еще почти столько же повредили. Спикер ВМС Дмитрий Плетенчук сказал, что россияне убрали из Черного моря ракетоносители, которыми могли бы бить по Украине.

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