Украина переходит на западную технику: ВСУ усилят новым истребителем-штурмовиком

Украина не исключает любую помощь партнеров по многоцелевым самолетам и штурмовой авиации.

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ВСУ могут передать самолеты Gripen / Коллаж: Главред, Фото: Pixabay/Olavi-a, УНИАН

Воздушные силы ВСУ рассматривают различные авиационные платформы, которые помогут усилить боевую авиацию Украины, но приоритетом остается самолет F-16, на который уже переучиваются украинские пилоты, рассказал командующий ВС Николай Олещук.

"Я ежедневно на постоянном контакте с командующим Сухопутных войск ВС Украины, руководителями группировок войск, и мы делаем все для того, чтобы обеспечить максимально возможное прикрытие войск от воздушных атак врага на разных направлениях", - написал он в Telegram.

Он напомнил, что на вооружении Воздушных сил четыре основных типа боевых самолетов. Постепенно их будет заменять западная техника. При этом Украина не исключает любую помощь партнеров по многоцелевым самолетам, штурмовой авиации, вертолетам. Впрочем, освоение новых типов самолетов является сложным и не быстрым процессом.

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Однако отказаться от эксплуатации советских самолетов сразу не получится, поэтому наряду с F-16 в небе будут работать и МиГ-29. Также не исключается и то, что боевые возможности бомбардировщиков Су-24М усилит Mirage-2000D, а штурмовиков Су-25 - A-10 Thunderbolt II.

"На днях обсудили с генерал-полковником Александром Сырским перспективные направления дальнейшей работы в сфере развития и укрепления авиационной компоненты Воздушных Сил и армейской авиации Сухопутных войск. И делаем все для того, чтобы наши войска были прикрыты с воздуха, и чтобы враг почувствовал мощный кулак ударной авиации", - добавил Олещук.

Украина полностью переходит на западную технику

В свою очередь спикер Воздушных сил Юрий Игнат уточнил, что вполне вероятно, ВСУ получат не только F-16, но и шведский самолет Gripen. То есть речь идет о том, что обслуживать потребуется два типа самолетов западного образца.

По данным Игната, инфраструктура для стран НАТО в сфере управления авиацией является типичной, но каждый тип самолета – это дополнительная обременительность, в частности, на его обеспечение, обслуживание, эксплуатацию и тому подобное.

"Вы видите разные страны, которые имеют один, максимум - два типа самолетов на вооружении. У нас на сегодня – четыре типа советских самолетов. Мы еще хотим брать западный F-16 и так далее. Это все будет очень сложно - содержать и эксплуатировать различные типы авиационной техники", - резюмировал Игнат.

Кто такой Юрий Игнат Украинский военнослужащий, полковник Вооруженных сил Украины, спикер Воздушных сил ВСУ, участник российско-украинской войны. Кавалер ордена Даниила Галицкого (2022). Юрий Игнат окончил Львовский институт при Национальном университете "Львовская политехника" (с 2009 года - отдельная Национальная академия сухопутных войск) по специальности "Военная журналистика". По состоянию на 2017 год – начальник отдела редакции Воздушных сил Центрального печатного органа Министерства обороны Украины "Народная армия". В настоящее время — начальник службы по связям с общественностью командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Что такое F-16 General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в переводе "боевой сокол", назван так в честь талисмана Военно-воздушной академии США в Колорадо Спрингс) — американский многофункциональный лёгкий истребитель четвёртого поколения, пишет Википедия. Разработан в 1974 году компанией General Dynamics. Передан в эксплуатацию в 1978 году. F-16, благодаря своей универсальности и относительно невысокой стоимости, является самым массовым истребителем четвёртого поколения и пользуется успехом на международном рынке вооружений. Истребитель состоит на вооружении 25 стран, по состоянию на 2019 год являлся самым распространённым боевым самолётом в мире. Модернизированный F-16 продолжает производиться на экспорт.

Ранее сообщалось, что украинские пилоты прошли ознакомительную подготовку на истребителях Gripen в Швеции. Швеция не исключает, что может предоставить Украине такие самолеты, но такие испытательные полеты помогают определить условия этого.

Напомним, 22 декабря ВСУ уничтожили три российских самолета Су-34. Российские оккупанты подтвердили потерю трех бортов на южном направлении. По некоторым версиям, они были сбиты во время бомбардировки украинского плацдарма в районе Крынок в Херсонской области.

Как ранее сообщалось, вероятнее всего, три российских бомбардировщика Су-34 были поражены ЗРК Patriot. Эксперты подчеркнули, что использование системы противовоздушной обороны против российской тактической авиации является значимым достижением.

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