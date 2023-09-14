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Украинские пилоты прошли ознакомительную подготовку на истребителях Gripen в Швеции

Алёна Воронина
14 сентября 2023, 16:24 обновлено 14 сентября, 16:27
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Швеция не исключает, что может предоставить Украине такие самолеты, но такие испытательные полеты помогают определить условия этого.
Истребитель Грипена, Пол Йонсон
Украинские пилоты прошли ознакомительную подготовку на истребителях Gripen в Швеции/ коллаж: Главред, фото: Википедия, Министерство обороны Швеции

Украинские пилоты протестировали шведские истребители Gripen. Об этом заявил министр обороны Пол Йонсон в четверг, 14 сентября, сообщает Sverige Radio.

"Ориентационная подготовка завершена, и согласно докладу, который я получил от Сил обороны, она прошла хорошо", – сказал глава шведского Минобороны.

Такая подготовка включает в себя испытательные полеты и на самолетах, и на тренажерах. Также проходили брифинги для наземного персонала, пишет SR.

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Шведский министр обороны отметил, что его государство не исключает варианта, что Украине позже могут быть предоставлены такие самолеты. Но, по словам Йонсона, "опыт, полученный в рамках учебной программы, теперь должен стать основой для текущей работы по определению условий для этого".

Что известно об истребителях Gripen

Saab JAS 39 Gripen (швед. Gripen – грифон) – это шведский многоцелевой истребитель четвертого поколения, который разработала и производит компания Saab, пишет Википедия.

Такие истребители были официально приняты на вооружение шведских военно-воздушных сил в 1997 году.

19 августа 2023 года во время визита в Швецию президент Украины Владимир Зеленский сообщил что украинские пилоты уже испытывают шведские истребители Saab JAS-39 Gripen.

Какие самолеты может получить Украина

Ранее экс-министр обороны Алексей Резников сообщал, что самолеты F-16 появятся на фронте весной 2024 года. Появление истребителей F-16 на фронте может "изменить правила игры" в войне, отметил он.

Также СМИ раскрыли, какие самолеты получат ВСУ. F-16 станет основным самолетом Воздушных сил Украины, но будет не единственным западным истребителем на вооружении. Несмотря на то, что Швеция пока не подтверждает передачу Украине JAS 39 Gripen, аналитики Defense Express считают, что этот тип самолета таки появится в ВСУ.

Авиационный эксперт объяснил, какие истребители нужны ВСУ. Авиационный эксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации имени А. К. Антонова Валерий Романенко рассказал о самолетах, которые есть на вооружении западных стран, и объяснил, какие истребители лучше всего подошли бы Украине. По его словам, Украине предоставят самолеты F-16 MLU.

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