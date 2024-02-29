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Военный объяснил, почему ВСУ нужны дроны на 1000 км не в первую очередь

Яна Ставская
29 февраля 2024, 05:30
Гетьман похвалил намерение украинского ВПК производить дальнобойные БПЛА дальностью до 1000 км.
Военный объяснил, почему ВСУ нужны дроны на 1000 км не в первую очередь
Дроны позволяют Украине экономить снаряды / Коллаж: Главред, фото: Командование Объединенных Сил ВСУ, АрмияInform

Украине нужны прежде всего недальнобойные дроны, которые помогут поражать российскую технику на передовой, в некоторых случаях позволяя экономить боеприпасы, рассказал в интервью Главреду ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.

"Мы часто ведем дискуссии о дальнобойных дронах с дальностью 1 000 километров или даже больше, а в то же время россияне совершенствуют свои Ланцеты, которые активно атакуют в прифронтовой территории и наносят нам много вреда. Программа дальнобойных дронов продолжает работать, но нужны и недальнобойные БПЛА", - отметил Гетьман.

Кто такой Алексей Гетьман?

Алексей Гетьман – украинский военный эксперт, майор ВСУ. Ветеран российско-украинской войны.

В качестве военного эксперта комментирует события войны России против Украины на радио, телевидении и Интернет-ресурсах.

Он отметил, что БПЛА такой дальности позволяют экономить артиллерийские боеприпасы.

"Эти дроны нужны, чтобы поражать вражеские цели на расстоянии 10-20 километров. Российские Ланцеты, с точки зрения БПЛА, это неплохое оружие. У нас будут аналоги таких беспилотников или даже лучшие модели", - сказал Гетьман.

По его мнению, на фронте сейчас проблемой является то, что россияне превосходят ВСУ в количестве выстрелов в 5-7 раз. Но о контрнаступательных действиях в условиях отсутствия американской военной поддержки речи не будет.

Смотрите видео, в котором Алексей Гетьман сделал прогноз о новом наступлении России:

Дроны для ВСУ

6 февраля президент Владимир Зеленский поручил создать в структуре ВСУ отдельный род сил беспилотных систем. В своем вечернем обращении он подчеркнул важность применения беспилотных систем в поле боя.

"Дроны - беспилотные системы - доказали свою эффективность в боях на земле, в небе и в море. Украина реально изменила ситуацию в Черном море благодаря дронам. Отражение штурмов на земле - это во многом работа именно дронов", - подчеркнул президент.

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров пообещал, что Украина в нынешнем году изготовит тысячи беспилотников дальнего радиуса действия, способных наносить удары по глубинке страны-агрессора России, и уже есть как минимум 10 компаний, которые производят дроны, способные долетать до Москвы и Санкт-Петербурга. Кроме того, по его словам, украинские производители уже достигли равенства со страной-агрессором Россией по количеству дальних дронов-камикадзе.

А Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заметил, что роль дронов в войне с Россией увеличивается каждый день.

"Сейчас фактически во всех звеньях военного управления каждый командир видит поле боя. Если раньше он мог увидеть какую-то ограниченную часть из блиндажа или наблюдательного пункта, то сейчас он видит и всю картину боевых действий и гораздо больше", — сказал главком ВСУ.

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