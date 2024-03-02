В РФ взорвали подстанцию у оборонных заводов: в ГУР сделали важное заявление

Взрыв произошел на подстанции "Калининская" в Екатеринбурге.

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Взрыв в Екатеринбурге / Скриншот

Взрывы на инфраструктурных объектах в России - это ответственность российских властей, заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

Таким образом в эфире информационного марафона он прокомментировал взрыв в Екатеринбурге на подстанции, которая питает оборонные заводы страны-агрессора.

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"У них продолжается деградация инфраструктуры. То, что взрывается в России, - это ответственность власти России", - сказал представитель ГУР.

При этом он обратил внимание на то, что среди россиян также есть "неравнодушные граждане".

"На территории России есть действительно неравнодушные граждане, которые не могут мириться с путинской диктатурой и делают все возможное для того, чтобы собственную территорию и страну освободить скорее единственным законным способом от кровавого путинского режима", - добавил Юсов.

Что известно о взрыве в Екатеринбурге

В ночь на 2 марта мощный взрыв прогремел в российском Екатеринбурге.

В сети сообщали о громком взрыве и вспышке. Государственные российские СМИ писали, что якобы взрыв произошел на Шефской улице вблизи подстанции "Калининская".

При этом в Сети пишут, что возле подстанции обнаружили самодельное взрывное устройство.

Отмечается также, что подстанция дает электроэнергию для трех российских оборонных заводов. Другие Telegram-каналы пишут, что заводы, которые питает электроподстанция, работают в области металлургии, цементной промышленности и подъемно-транспортного оборудования для горнодобывающих комплексов.

Кто такой Андрей Юсов Андрей Юсов – украинский общественный активист и политический деятель, аналитик, директор Школы ответственной политики, организатор ряда избирательных кампаний, пишет Википедия.

Напомним, ранее в Белгородской области РФ в результате взрывов произошли несколько сильных пожаров в населенном пункте Шебекино. В городе в результате попадания снарядов почти 15 тысяч человек были отключены от электроэнергии.

Ранее мощные взрывы вблизи Белгорода. Сразу после них у местных жителей резко исчезла электроэнергия. Также в сети сообщали о пожаре, был виден большой столб дыма.

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