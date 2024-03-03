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Оккупанты паникуют: в Феодосии прогремели мощные взрывы, перекрыли движение по трассе

Юлия Закрепа
3 марта 2024, 09:13
В Крыму временно ограничено движение по трассе "Таврида" в керченском направлении, в частности, участок в районе Феодосии.
Оккупанты паникуют: в Феодосии прогремели мощные взрывы, перекрыли движение по трассе
В Крыму мощная "бавовна" / коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, pexels, скриншот: deepstatemap

Местные жители в Сети сообщили, что в Феодосии прозвучало несколько мощных взрывов.

Согласно информации в соцсетях, прозвучали два мощных взрыва. После некоторой паузы в течение часа прозвучало еще несколько взрывов, от которых у местных жителей едва не повылетали окна. Взрывы якобы прогремели в районе нефтебазы, сообщили в Telegram-канале.

Трассу вблизи Феодосии перекрыли

В Крыму временно ограничено движение по трассе "Таврида" в керченском направлении, в частности, участок в районе Феодосии. В ближайшее время будет сообщено о путях объезда и ориентировочном времени снятия ограничений. Об этом заявили местные оккупационные власти, передает Telegram-канал "Крым. Реалии".

видео дня
Оккупанты паникуют: в Феодосии прогремели мощные взрывы, перекрыли движение по трассе
"Хлопок" в Крыму / скриншот: Telegram

Смотрите видео, как в Крыму раздавались мощные взрывы:

Оккупанты в панике обратились к жителям полуострова

"Уважаемые жители и гости Республики Крым! Временно ограничено движение автомобилей в районе 89 км автомобильной дороги "Таврида". Объезд данного участка возможен по трем направлениям:
- автомобильная дорога Таврида - Владиславовка Кировский район - Семисотка Ленинский район - Батальное Ленинский район - автомобильная дорога Таврида в прямом и обратном направлениях;
- автомобильная дорога Таврида - Феодосия - Приморский - автомобильная дорога Таврида в прямом и обратном направлениях;
- автомобильная дорога Таврида - Первомайское Кировский район - Феодосия - Приморский - автомобильная дорога Таврида в прямом и обратном направлениях", - говорится в сообщении оккупантов.

Также схема движения автобусов по межрегиональным маршрутам регулярных перевозок временно изменена с объездом через город Феодосию.

Минобороны РФ заявило о массированной атаке БПЛА

В Минобороны РФ в социальных сетях сообщили о том, что российские "средства ПВО" якобы уничтожили над Крымом 38 "украинских беспилотников".

"Сегодня ночью пресечена попытка "киевского режима" осуществить "террористическую атаку" с применением 38 "БПЛА самолетного типа" по объектам на территории Российской Федерации", - заявили в ведомстве Шойгу.

Оккупанты паникуют: в Феодосии прогремели мощные взрывы, перекрыли движение по трассе
РФ сообщила об атаке дронов в Крыму / скриншот: Telegram

Напомним, что в Крыму прогремели взрывы. Известно, что "прилетело" по базе РФ под Симферополем. Взрывы прогремели в районе Сак, Евпатории и Гвардейского, сообщалось о работе на оккупированном Крымском полуострове систем ПВО российских войск.

В Крыму оккупанты жалуются на атаку дронов. Партизаны говорят, что им удалось установить местоположение сил ПВО россиян под Симферополем. Минобороны России отчитывается о якобы "уничтожении", как утверждают оккупанты, "украинского" дрона.

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