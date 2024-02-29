В Крыму прогремели взрывы: оккупанты жалуются на атаку дронов

Партизаны говорят, что им удалось установить местонахождение сил ПВО русских под Симферополем.

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В Крыму снова взрывы / коллаж Главреда. Фото: Телеграмм"Крымский ветер"

В четверг, 29 февраля, в оккупированном Крыму прогремела серия взрывов. Местные паблики писали о работе российской ПВО.

По данным сообщества "Крымский ветер", противовоздушные войска оккупантов отработали вблизи Симферополя в районе села Марьино.

Вскоре в Сети появилась серия фото с характерным инверсионным следом применения ракет в небе над полуостровом.

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Минобороны России отчитывается о якобы "уничтожении", как утверждают оккупанты, "украинского" дрона, пожаловавшись на атаку БПЛА со стороны ВСУ.

"Около 15:45 пресечена попытка украинской власти осуществить атаку с применением БПЛА самолетного типа (в Крыму - Главред). Очередными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Крымом", - говорится в сообщении министерства страны-агрессора в Telegram.

Незаконная аннексия Крыма В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже Россия незаконно аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.

Киев считает Крым украинским. Украина и ряд западных государств наказали Москву за захват полуострова – ввели санкции.

Освобождение Крыма

Украина не скрывает, что будет освобождать полуостров, захваченный россиянами еще в 2014 году, либо военным, либо политическим путем. Сейчас - из-за дефицита в средствах - ВСУ ограничиваются преимущественно атаками воздушных и морских дронов.

Несмотря на это, Украине удалось побороть Черноморский флот в Черном море, обеспечив функционирование "зернового коридора" и значительно уменьшив состав его боевых кораблей. К примеру, 14 февраля морские силы потопили большой десантный корабль "Цезарь Куников" вблизи Алупки.

Вместе с тем, насчет деоккупации Крыма в этом году военные относятся критически. Как отметил генерал Игорь Романенко, "необходимо объективно и критически оценивать ситуацию, а не находиться в своих иллюзиях".

"В лучшем случае (деоккупация Крыма состоится - Главред) во второй половине 2024 года. Но это станет возможно только при наличии соответствующих ресурсов", - ответил Романенко во время чата на Главреде.

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