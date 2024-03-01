В Крыму прогремели взрывы: "прилетело" по базе РФ под Симферополем – соцсети

Взрывы прогремели в районе Сак, Евпатории и Гвардейского, сообщалось о работе на оккупированном Крымском полуострове систем ПВО российских войск.

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Кадры "прилета" по базе войск РФ в Гвардейском - соцсети / Крымский ветер

В районе Сак, Евпатории, Гвардейского и в Севастополе в захваченном агрессором Россией Крыму прогремели взрывы. Наблюдатели заявили о прилете по военной базе оккупантов в Гвардейском Симферопольского района. Пропагандисты сообщали о перекрытии Крымского моста и "пункта пропуска Джанкой".

Согласно информации мониторинговой группы Крымский ветер, в пятницу, 1 марта, в захваченном Крыму прогремели взрывы.

"Взрывов в Севастополе около пяти, сообщают подписчики", - указано в сообщении. видео дня

Также наблюдатели сообщили о дыму над бухтой в Севастополе.

"Наши источники сообщают, что есть попадания в Севастополе и в Сакском районе", - указали в группе.

Прилет по военной базе РФ в Гвардейском

Кроме того, есть информация о прилете по базе российских оккупантов в Гвардейском.

"По базе в Гвардейском точно был прилет, а в поселке нет света, сообщают наши подписчики", - отмечается в сообщении.

Взрывы в Крыму 1 марта - фото и видео:

Оккупанты перекрывали Крымский мост - пропагандисты / Скриншот Главред

"Сегодня Крым атакуют, как давно не было"

Пропагандистское издание ЧП Симферополь пишет, что захваченный Крым "усиленно атакуется". Там утверждают о "ракетных атаках" и "атаках БПЛА".

Зафиксирован пожар южнее взлетной полосы аэропорта "Симферополь"

Наблюдатели пишут о пожаре южнее взлетной полосы аэропорта "Симферополь и публикуют снимки.

Наблюдатели фиксируют пожар неподалеку от аэропорта "Симферополь" / Крымский ветер

Наблюдатели фиксируют пожар неподалеку от аэропорта "Симферополь" / Крымский ветер

Удары по Крыму

Силы обороны Украины 14 февраля уничтожили БДК Цезарь Куников в захваченном Крыму. В Генеральном штабе сообщили, что сокрушение вражеского корабля – успешная военная операция бойцов ВСУ и военной разведки. Военный корабль РФ затонул.

Начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов сделал прогноз о "мосте Путина" и возвращении Крыма. По его словам, для возвращения полуострова нужно решить две ключевые задачи.

29 февраля в Крыму прогремели взрывы. Сообщалось о работе ПВО российских оккупантов вблизи Симферополя. Захватчики заявили о якобы атаке украинского дрона.

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