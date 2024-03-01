В Крыму прогремели взрывы: "прилетело" по базе РФ под Симферополем – соцсети

В районе Сак, Евпатории, Гвардейского и в Севастополе в захваченном агрессором Россией Крыму прогремели взрывы. Наблюдатели заявили о прилете по военной базе оккупантов в Гвардейском Симферопольского района. Пропагандисты сообщали о перекрытии Крымского моста и "пункта пропуска Джанкой".
Согласно информации мониторинговой группы Крымский ветер, в пятницу, 1 марта, в захваченном Крыму прогремели взрывы.
"Взрывов в Севастополе около пяти, сообщают подписчики", - указано в сообщении.видео дня
Также наблюдатели сообщили о дыму над бухтой в Севастополе.
"Наши источники сообщают, что есть попадания в Севастополе и в Сакском районе", - указали в группе.
Прилет по военной базе РФ в Гвардейском
Кроме того, есть информация о прилете по базе российских оккупантов в Гвардейском.
"По базе в Гвардейском точно был прилет, а в поселке нет света, сообщают наши подписчики", - отмечается в сообщении.
Взрывы в Крыму 1 марта - фото и видео:
"Сегодня Крым атакуют, как давно не было"
Пропагандистское издание ЧП Симферополь пишет, что захваченный Крым "усиленно атакуется". Там утверждают о "ракетных атаках" и "атаках БПЛА".
Зафиксирован пожар южнее взлетной полосы аэропорта "Симферополь"
Наблюдатели пишут о пожаре южнее взлетной полосы аэропорта "Симферополь и публикуют снимки.
Удары по Крыму
Силы обороны Украины 14 февраля уничтожили БДК Цезарь Куников в захваченном Крыму. В Генеральном штабе сообщили, что сокрушение вражеского корабля – успешная военная операция бойцов ВСУ и военной разведки. Военный корабль РФ затонул.
Начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов сделал прогноз о "мосте Путина" и возвращении Крыма. По его словам, для возвращения полуострова нужно решить две ключевые задачи.
29 февраля в Крыму прогремели взрывы. Сообщалось о работе ПВО российских оккупантов вблизи Симферополя. Захватчики заявили о якобы атаке украинского дрона.
Другие новости:
- Болезненная потеря для Путина: Буданов рассказал, когда уничтожат Крымский мост
- "Не пользоваться Крымским мостом": Буданов выпустил жесткое обращение к русским в Крыму
- Военный объяснил, в чем сложность ударов по Крымскому мосту